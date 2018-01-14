周日网络广播 2018-01-14

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下面我们谈谈这个星期的几篇报道。

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1． 特鲁多与选民对话面对尖锐提问

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© David Donnelly/CBC

加拿大自由党政府总理特鲁多开始了与加拿大全国许多地区选民直接接触的对话之旅，第一站是大西洋沿岸新斯科舍省的Lower Sackville。加拿大广播公司报道说，参加与特鲁多对话会议的Lower Sackville民众提出的问题涵盖从教育到大麻的众多领域，但让特鲁多有些难受的问题是他成为第一个被联邦道德专员裁定违反政府官员行为道德准则的联邦政府总理。

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加拿大移民部开始接受2018年父母团聚类移民申请，为时一月

© Radio-Canada

如果你想给国内的父母或祖父母办移民的话，加拿大移民部的网站已经从1月2日开始接受今年的“申请意向表”（the interest to sponsor form），最后期限是2月1日加东时间中午12点。表格之所以叫这个拗口的名字，是因为今年仍然沿用去年的“摇奖”方式。接收上限也仍然定为一万人。最后期限过后，加拿大移民部官员将检查所有交上去的表格，剔除重复的申请，然后从中随机抽取。如果申请人运气足够好，表格被抽到，就会通过电邮收到一封“邀请信”。这才能开始正式的申请程序。

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3. 智能音箱盖过AR和VR成为消费电子新宠儿，对于音频产业这意味着什么？

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4. 飞机驾驶员这个职业为啥不再辉煌

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© Kyle Bakx/CBC

随着近三、四十年来乘坐民航飞机成为越来越普及的大众交通方式，空姐、空少职业的含金量和地位在明显下降，就连原来被视为珍品职业的民航飞机驾驶员的工作也失去了往日的辉煌。据加拿大广播公司报道，在上个世纪60、70和80年代，不要说是民航飞机驾驶员，就是空姐和空少这样的机组人员，都是浑身光彩、令人羡慕，但现在这些光彩已经不再。

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议员谭耕被指曾为龚晓华做中间人，你怎么看？采访林雯

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加拿大华裔商人龚晓华被指控诈骗、洗钱和伪造文件等罪名，涉案金额达数亿加元。加拿大皇家骑警和安省证监会对此案的调查还未结束，上周五《环球邮报》的一篇报道又牵出另外一位华人，自由党议员谭耕。报道说，谭耕去年曾经充当龚晓华的中间人，一方面为他转交了一封给加拿大驻北京公使杜欣丽（Cindy Termorshuizen）的信，另一方面向中国地方官员提出龚晓华一案。 龚晓华卷入的 “特大境外遥控传销案” 2017年6月在湖南邵东县审判，谭耕7月回湖南老家，期间曾与统战部官员及地方官员会面。

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祝各位周日愉快，我们下次节目见！

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一周图片报道

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