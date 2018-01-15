蒙特利尔大雪不止，周一交通非常困难

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星期一（1月15日）早上，蒙特利尔上班的人们叫苦连天，上周六的暴风雪留下了超过 36 厘米的积雪，虽然除雪行动已经从星期天晚上开始，但预计要到本周五才能把雪清除干净。

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根据蒙特利尔市的估计，星期一早上只清除了大约 12%的积雪。

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今年冬季魁北克省大雪不断，加拿大广播公司报道说，目前已经是蒙特利尔这个冬季以来的第4场大规模除雪行动，通常每个冬季平均只需要进行5场除雪行动。

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市政府强烈建议人们在外出时乘坐地铁或公共汽车，因为除雪行动导致交通堵塞，而且市内停车非常困难。

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市政府呼吁开车的人严格遵守市政府发出的哪些路段不能停车的通知，以方便除雪行动的进行。

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蒙特利尔市长 Valérie Plante 也呼吁市民在出门时要小心谨慎。

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（RCI with CBC）

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