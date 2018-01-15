加美本周将在温哥华联合主持一个朝鲜问题会议

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星期二，1月16日，加拿大和美国将在温哥华联合主持一个有关朝鲜问题的国际会议。

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加拿大广播公司报道说，加拿大、美国、英国、澳大利亚等十几个国家将参加会议，加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德 （Chrystia Freeland ）和美国国务卿雷克斯·蒂勒森 （Rex Tillerson）将联合主持会议。

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与会国被称为“温哥华集团”- “Vancouver Group “， 这些国家均是 50年代朝鲜战争的参战国。

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加拿大广播公司报道说，这是会议的目的是加大对朝鲜的压力，争取让朝鲜重返谈判桌旁，放弃其核项目。

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© AFP Contributor

加拿大外长弗里兰德 和美国国务卿蒂勒森 都曾经表示，通过外交是最好的解决途径。

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与此同时，加拿大有专家对这个朝鲜并不到场的会议到底能起到多大作用表示怀疑。

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（RCI with CBC）

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