时代变了，纽芬兰省小镇开始推动微型住宅建设

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纽芬兰岛西海岸的斯蒂芬维尔（Stephenville）是一个有6000多人口的小镇，现在正努力推动微型住宅的建设。

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按照该镇原来的规定，单户住宅的面积不得小于750平方尺，差不多合70平米。但两个月前， 镇议会通过一项决定，将其缩减到387平方尺，约合36平方米。

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这是因为，微型住宅在加拿大正在越来越普及，而该市的市长也非常看好这一趋势。

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另一种可移动式微型住宅 © CBC / Jess Puddister提供

市长汤姆·罗斯（Tom Rose）表示，市政委员会的成员们决定要抓住机会，吸引微型住宅开发商来这座小镇。他说：“微型住宅让很多人能负担得起，又很时髦，有利于我们镇的发展，因此我们要向其开放”。

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开发商肖恩·希基（Sean Hickey）从一年前开始与斯蒂芬维尔镇合作，已经在镇西面买下了一片土地，准备建造15所微型住宅，每个住宅占地面积约为100X25英尺。目前已经卖出了三块地皮。他自己将建造两所微型住宅，预计售价为8万到9万元。

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希基计划开春后就动工，希望能在六月底前完成。

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他说：“已经有两位现在住着大房子的人来找过他，他们冬天去美国南方过冬，只有夏天回家来，他们只需要一个小小的，能感觉是回到老家的住的地方”。

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市长则希望微型住宅不仅会对长者有吸引力，也会吸引首次购房者和希望缩降低生活成本的人。因为房子缩小后，生活成本也会降低。“不仅抵押贷款供款额会大大降低，而且物业税、暖气账单等都会随之减少”。

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虽然知道市政府收到的房产税也会减少，但他说 “我希望人们愿意留下来，房产税虽然少了，但它仍然有，更重要的是可以留住人口”。

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