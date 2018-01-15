西尔斯在加拿大关门，代表一个时代的结束

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刚过去的这个星期日，1月14日，老字号百货连锁商店西尔斯 Sears 在加拿大关上了最后一个店的大门。

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西尔斯是1 953年在加拿大开业的，但最近这些年一直处于挣扎中，去年年底，西尔斯终于宣布，在进行了最后一次名为“西尔斯2.0”的努力后，只能以关门告终。

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© Nathan Denette/Canadian Press

1.2万人失业

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加拿大广播公司报道说，西尔斯确实在试图改变自己，包括仿效沃尔玛，在百货店里添加食品杂货店等等，但这些努力并未能提升销售额，西尔斯在去年6月份申请债权人保护，倒闭意味着总共大约有12,000名员工失业。

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安大略省的一个客户Shane Hakim 星期日站在店外说，这是一个时代的终结，有点让人难过，因为我从小就习惯了看西尔斯的商品目录，习惯了到西尔斯买东西。

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代表着一个时代的终结

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的确，西尔斯的消亡代表着一个时代的终结。

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零售业专家约翰·威廉姆斯（John Williams）告诉加拿大广播公司，西尔斯的错误，是没有能跟随时代变化，而加拿大的其他百货商店，也面临着同样问题，而且没有犯错误的余地。

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© Evan Mitsui/CBC

威廉姆斯补充说，西尔斯关了门，而沃尔玛在不断扩展，哈德逊湾则重新振作了起来。

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30% 加拿大人是亚马逊Prime会员

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约翰·威廉姆斯还表示，在零售业，你面对的是亚马逊、阿里巴巴这样的巨头，这些电商正在以可怕的速度吞噬着市场份额。

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根据 J.C.Williams Group的一份报告，加拿大人中大约有30%的人是亚马逊Prime会员，这是一个付费的会员资格，这些会员在亚马逊购物可以获得免费、两天就送到家的送货服务。

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威廉姆斯说，加拿大零售业的残酷真相就是如此。

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© cbc

采取行动太晚了

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巴里·纳巴蒂（Barry Nabatian）是另一位零售业的分析师，他说，西尔斯的倒闭是一个警钟，这就是零售公司必须很快适应不断变化的零售格局。

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这位分析师说，西尔斯的商业模式已经过时了，他们在最后为了争取年轻的客户而做出改变，但做的太少，太迟了。

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他说，西尔斯是父母一代人去购物的百货公司，而不是年轻人去的地方，年轻人们正在寻找不同的购物体验，寻找更有吸引力的商店。

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西尔斯最后的日子

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西尔斯公司在自己存活的最后阶段也出现了不少争议。

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公司的养老金计划中有2.6亿加元的缺口，与此同时，公司总部原来计划对43名高级管理人员支付总额为760万加元的的遣散金，在这个计划引出了激烈的反应后，公司把发放范围缩小到 36名高管，款项减到650万加元。

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安大略省的一名法官批准了最后的计划，但退休金计划的资金短缺，意味着该公司的员工们将只能拿到更少的退休金。

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在西尔斯公司之前，包括Target和Zellers 在内的一些百货连锁都已经在加拿大纷纷倒闭关门。

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（RCI with CBC）

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