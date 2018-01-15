加拿大人真不愧是北方人，零下20度在冰上练瑜伽

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还有什么能比在冰面上双手合十练瑜伽更能提升身体、心灵和灵魂吗？

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星期天，在曼尼托巴省有十几个人冒着严寒在南温尼伯湖的冰面上练习瑜伽。

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此次活动是由温尼伯一个“自然景观中心”组织的。当时的气温为零下15摄氏度，外加60公里的风速, 至少有零下20度。这些瑜伽修炼者不得不穿上几层衣服，把自己裹起来，尽管这可能会造成在做一些瑜伽动作时会比较困难。

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© CBC

冰面上的瑜伽修炼持续了45分钟。瑜伽教练阿什利·布诺瓦说，这样的天气已经相当不错了， 还可以躺下来，不用一直做剧烈动作保持体温。她说她知道温尼伯人喜欢冬天， 这是一个非常特别的社区。我们要享受司机分民带来的各种不同体验。

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参与的发烧友们都说这是一次令人感觉个很棒的经历。安吉拉·斯科加（Angela Skoga）约了另一位朋友一起来参加。 她说，在冰面上练瑜伽时是那么安静， 你可以听到风声， 感觉到雪花吹到脸上。 那种感觉真的很不一般。 但她又补充说，最令人担心的是当听到脚下有冰裂的声音时， 那还是挺吓人的。

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很多参与者都表示还会再来。因为下个月中心将举办一项名为“火与冰瑜伽募捐”活动，这次只是一个预演。

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