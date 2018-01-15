多伦多警方：穆斯林女孩被“剪头巾”的事件没有发生

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上个星期五（1月12日）在多伦多，一个11岁的穆斯林女孩在到达学校后告诉老师，有一个手持剪刀的男子两次试图从背后剪她的头巾。此事引起很大反响，当天加拿大总理特鲁多、安大略省长韦恩（Kathleen Wynne）和多伦多市长托利（John Tory）都就此事发表了声明。

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多伦多警方自然不敢怠慢，立刻派人进行调查。但是星期一（1月15日）公布的调查结论却出乎所有人意料：“剪头巾”的事没有发生，调查就此结束，警方停止寻找嫌疑人。

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这意味着女孩说了假话。目前尚不清楚她为什么要这样做。多伦多警方公告说：“经过详细的调查，警方得出的结论是，此前公告中描述的事件没有发生。”

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该女孩星期五下午接受了记者采访，重新讲述了她和弟弟当天早上在上学路上遇到的事，并表示自己现在很害怕。当记者问她对嫌疑人有什么话要说时，她说：“你这样做是错的，尤其是对一个孩子。”

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她的母亲陪着她见记者，明显惊魂未定，含泪庆幸女儿平安。

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（RCI with CBC）

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