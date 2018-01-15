让政府和社会一样多元化：加拿大政府过去一年来的努力

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“组建一个和加拿大一样多元化的政府”是加拿大总理特鲁多和他领导的自由党2015年竞选时做出的承诺之一，两年过去，纵观联邦政府的内阁构成，参议员选拔程序和官员、法官任命，大部分政治分析人士都同意，加拿大政府在这方面确实有进步。

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自由党政府上台后任命的第一个内阁，女性占了将近一半，还有五名少数族裔和两名原住民，可谓相当多元。但是在加拿大的各类机构中，由内阁负责监督或直接任命的职位超过1500个，包括副部长。驻外使节，法官，参议员以及政府企业的负责人和董事会成员等等。

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CBC议会事务记者Aaron Wherry说，从到目前为止的任命和相关改革来看，加拿大政府尽管离“和加拿大一样多元化”的理想还有一定距离，但是多元化程度确实有所提高。

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自由党政府上台之初，女性在获得联邦任命的人当中占34%，有色少数族裔占4.5%，原住民占3.9%。两年后，这三个比例分别上升到42.8%，5.6%和5.8%。

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改革任命程序

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加拿大政府2016年2月推出新的任命程序，明确以促进多元化为其目标之一，并且向公众开放。在通过新程序获得任命的人当中，女性、有色少数族裔和原住民的比例确实有所提高。其中有色少数族裔占到11.2%。女性更是超过一半（56.6%）。

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瑞尔森大学多元化研究所负责人温迪.库吉尔（Wendy Cukier）说，特鲁多在官员任命公开化和提高女性比例方面确实做了相当多的努力。但是这些努力要取得成效，还需要佐以扩大招聘和留住人才的措施。

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面临选择面窄的难题

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在司法界的任命中，女性、有色少数族裔和原住民的比例更高。根据联邦司法专员办公室的统计，从2016年10月21日到2017年10月27日，有74人获得任命，其中一半是女性，12%是有色少数族裔，4%是原住民。

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但是在申请这些职位的997人当中，只有97人属于有色少数族裔，36人是原住民。一度加入保守党领袖竞选的多伦多大亨奥利瑞（Kevin O’Leary）就曾不客气地批评说，特鲁多把多元化置于才干之上，换来的是一个平庸的内阁。

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参议员拉特娜.奥米德瓦尔（Ratna Omidvar）则说，工作场所的多元化对工作成果的正面影响已经是被多次证明了的。她认为政府应该加强对各个地区和领域的多元化评估，并且要求企业董事会也想多元化方向努力。

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前加拿大移民部官员安德鲁.格里菲斯（Andrew Griffith）说，多元化能让不同族裔的加拿大人在政府机构中有自己的代表，并让政府在做出决策时能得力于不同的视角。

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本届加拿大联邦政府在过去两年中任命了87名大使、总领事等外交官。其中女性占了将近一半（48%），有色少数族裔占13.8%，但没有原住民被任命为外交官。

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到2017年底，加拿大政府任命了31名参议员，其中有18名女性，6名有色少数族裔和3名原住民。马来裔华人胡元豹是通过新程序任命的“无党派”参议员之一。

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（RCI with CBC, Aaron Wherry）

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