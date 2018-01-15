加拿大慈善组织对自由党政府迟迟不能兑现改革承诺表示失望

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联邦自由党执政已经两年多，但加拿大一些慈善组织说，他们一直期盼的“改革承诺”到现在也没有音信，令他们感到失望。

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在2015年大选时，加拿大的很多慈善组织正面临着当时执政的保守党的财务审计。用他们的话说是“对慈善事业的政治骚扰”。当时自由党在竞选中承诺 ，会停止这种“骚扰”，对慈善组织的政策进行改革。

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在加拿大，慈善组织的定义是从事非营利活动，不能参与党派活动，募集的款项用于与政治有关的活动也不能超过10%，这样就能享受免税待遇，并可以为捐款的人开收据，用于报税时抵消收入额。

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在保守党执政期间，由于环保团体组织了一系列抗议建造新的输油管线活动，令保守党不胜其烦。他们就开始审计一些慈善组织的开支情况，但不仅限于环保组织。例如2015年初税务局对“有尊严死亡”组织进行审计之后，就剥夺了其慈善团体的免税资格，理由是它“从事了与政治相关的活动”：鼓吹安乐死，对末期病人提供法律和经济上的援助，挑战当时的既有法律，而且有85%的捐款用在这些事情上。

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联邦政府税局局长Diane Lebouthillier © Canadian Press / Justin Tang

自由党政府上台之后，税局对10几个慈善组织的审查并没有立即停止。

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去年3月30日，加拿大有五位专家学者采访167人，写出了一份慈善组织政策改革报告，其中提到应该允许慈善组织自由参与政治活动，建议修改税法。报告参照了英国的慈善法，也提到澳大利亚政府近几年正在鼓励慈善组织参与国家政治事务。五位专家撰写的报告受到欢迎。

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报告发表后一个多月，联邦税务局局长戴安娜·勒布蒂耶（Diane Lebouthillier）曾下令暂停对10几家慈善组织的财务审查，以便政府研究专家的建议。她的决定当时受到慈善组织的欢迎。

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© CBC

多伦多的环保组织“环境防卫”即是被审查的慈善团体之一，它的负责人蒂姆·格雷（TimGrey）当时还很高兴地说：“这是很重要的一天，等于是搬走了压在我们慈善组织胸口上五年的一块大石头。希望接下来能进行非常重要的改革，让更多的加拿大人能在公共政策问题上表达自己的意见”。

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当时有12家慈善组织的调查暂停，7个曾被警告撤销慈善组织资格的缓了一口气。

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可自那以后，负责共同修订慈善组织税法的联邦政府财政部和税局方面一直没有动静，造成加拿大的慈善组织正在失去耐心

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格雷说：“我们没想到会等这么长时间。原来曾被警告可能失去慈善组织的资格，现在这种不确定性仍然悬在我们头上”。

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© CBC

另一个受到威胁的慈善机构“无贫穷加拿大”的发言人丽拉尼·法哈（Leilani Farha）也对政府的“拖沓”表示质疑。她说：“政府研究税法和相关财务规定对慈善组织的影响是需要一定时间，但不应这样没有尽头的拖延下去。尤其是不应该以牺牲人权和言论自由作为代价”。

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“无贫穷加拿大”组织也是上一届保守党列入政治活动审计名单的24个慈善组织之一。本来对自由党在竞选中的承诺抱着希望。 但自由党上台后，对他们审计工作并未停止。这迫使他们在2016年8月份对审计提出了法律挑战，向法庭状告“所得税法”中限制慈善组织从事政治活动的规则违背了宪法中规定的言论自由精神。法院已经接受他们的诉讼，并已定于在4月23日在多伦多开庭审理。该组织表示，由于到目前为止政府仍没有对相关法案进行任何修改，因此他们会继续法律行动。

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加拿大的大多数慈善团体认为，如果涉及到党派活动， 那应该禁止慈善团体参与，例如支持特定候选人或政党。 但其它政治活动应成为他们工作的一部分，以促成社会变革，推进在人权、教育和贫穷等问题上的进步。

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联邦税局局长勒布蒂耶的办公室没有解释为什么政府这么长时间都没有回应，而且也没有一个大概的时间表。发言人约翰·鲍尔（ John Power）说：“这是一个非常重要的政策修改，政府为了确保工作正确， 要花一定的时间”。格雷表示，这个问题似乎是卡在了加拿大财政部。他说：“我们收到来自财政部的迹象表明，它们不愿意推进这件事，但是没有给出理由”。

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