联邦与省拨款一亿加元，合力扶持加拿大汽车零部件制造业

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加拿大联邦政府和安大略省政府宣布合力帮助加拿大汽车零部件制造商Linamar开发新技术。联邦政府将拨款4900万加元，安大略省政府将拨款5千万加元。其中安省政府的拨款属于有条件补助或专项补助。

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两级政府的拨款加起来将近一亿加元，预计将为加拿大创造1500个新的就业机会。联邦政府的拨款来自去年财政预算中的“战略革新基金”。这项基金面向所有产业，将在五年时间里向有潜力的加拿大企业提供12亿6千万加元的资助和贷款。Linamar是第一家受益于该基金的企业。

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安大略省政府提供的资金也来自该省的一项刺激就业与经济发展的基金。该省政府的声明说，这笔资金将用于研发高效引擎零部件，新一代传送装置和驱动系统，发展电动车技术，并资助Linamar的一个技术革新中心。该中心主要致力于开发人工智能、机器学习和协作机器人方面的技术。

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Linamar是加拿大第二大汽车零部件制造商，总部位于安省圭尔夫市，在中国和美国等多个国家设有分公司。这不是它第一次获得联邦和省的巨额资助。2015年1月，安省政府和哈珀领导的保守党政府也曾联手拨款一亿加元。

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（RCI with CBC and CP）

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