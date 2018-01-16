加拿大兴起帮纹身者抹去那些带着糟糕记忆的图案

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在北美，近一两年里开始兴起一股去除过去纹在身上的不良标记的潮流。美国有人在网站上发起了“随时去除纹身计划”活动，通过募捐为免费去除纹身提供支持。因为去掉纹身需要根据面积大小决定处置多少次，如果按一次需要付费200加元，那需要十几次处置的话，就要2千多加元，是很贵的。而加拿大有几个城市的纹身店铺，干脆开始为那些想去掉不良纹身的人提供免费的去掉纹身的服务。

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温尼伯市一家名叫“好坏墨汁”的纹身店，就从去年8月开始提供免费去除纹身服务。

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而安大略省汉密尔顿市开设纹身店的孟菲斯·卡多（Memphis Cadeau）也从今年开始提供免费去除不良纹身的服务。他们之所以这样做，是因为知道，在很多纹身的背后，有着令人震惊的恐怖经历：包括被人口贩子售卖、来自异性伴侣的虐待、帮派生活的印记和种族主义的偏见等等。

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加拿大广播公司的记者采访了汉弥尔顿这家“可憎城市纹身俱乐部“（Grim City Tattoo Club）的店主孟菲斯•卡多。她和另一名合伙人商定，从新年开始，为那些想去除身上不良符号的人提供免费的激光去除和皮肤褪色服务。

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上个星期，她在社交媒体上发布了一个没有附加条件的免费服务的帖子。结果没几天，就收到了756封回贴，其中很多人寻求帮助。

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卡多告诉CBC记者：“他们中的一些人在回帖中讲述自己的故事，有些真的很令人不舒服。也许第一个人讲的你听听也就过去了，第二个你读读也没太往心里去，但是当你收到有50个，甚至60个这样的邮件里都是各种各样的负面经历，你真的开始倒胃口，想要哭泣了”。

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“他们中的有些人有着可怕的遭受虐待的经历，她们的身上或所用的东西上都被打上男友的名字，就像标注上这是谁的“财产”。

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还有一些人是在非常恐怖的的情况下被强迫做的纹身，比如落到了人口贩子的手中，虽然他们逃了出来，可身上的纹身符号却困扰着他们。那些符号是暴力的标志。皮条客有时以在女性身上的纹身来显示所有权。

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卡多介绍说，“当然还有大部分人没有这么恐怖的经历， 但他们在年轻时受到朋友，包括男朋友，家人，或丈夫的影响，在身上纹了德国法西斯的老鹰图案，纳粹的十字形标记，或是当时并不想要， 后来又去不掉的词语。现在天天为无法摆脱的纹身烦恼”。

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激光去除纹身不仅很贵，而且需要很长时间。卡多介绍说，平均来说，把纹身从皮肤上烧掉通常要花费2000加元左右，而且可能需要8到10次处置。而去除纹身也是非常痛苦的，有些时候甚至比纹身时更痛苦。因此卡多在网上的介绍中说，她会尽量采用“大多是无痛的”激光疗法。

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卡多本人来自南非，她说自己的家庭成员也曾经有种族主义的偏激，那可能是来自固有的种族隔离偏见造成的。但当他们家搬到加拿大以后就都变了，这里的多元文化使他们“睁开了眼睛”。

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卡多说，人们应该得到第二次机会。“我不评价这些人，我只是希望有机会真正听取他们的心里话，并帮助他们继续前行，过上更好的生活。

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在某些情况下，去除纹身还意味着不仅使纹身者本人走出了一段过去的记忆，还影响到别的人甚至家庭。一名妇女就联系卡多说，她在蹲监狱期间被强迫纹上了监狱帮派的图案。现在虽然已经出狱几年，但手上的图案总是令她想起那段人生低谷的日子，她还担心以后有了孩子，孩子会问她手上的图案是什么意思。 “我怎么能告诉孩子这是来自监狱的帮派标志呢”？

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卡多说，这就是为什么她要提供免费去除纹身服务的例子。甚至美国边界那边也有人联系她，寻求帮助。她高兴地说：“这对那些人来说将会是一个新的开始”。

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