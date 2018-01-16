蒙特利尔涨地税，大部分房东将提房租

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

蒙特利尔市上周宣布大涨地税，房主的地税税率平均提升3.3%，但各区不同，比如 Rosemont-Petite-Patrie 区的增幅是 5.6%，Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 区的增幅是 5.4%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Ryan Remiorz/Canadian Press

尽管从表面上看是有房子的人才要交地税，但租客们实际上也“难逃一劫”，因为税涨了，房东可以提升房租。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省房东协会 CORPIQ 的发言人Hans Brouillette 说，虽然协会还没有就此进行调查，但已经听到很多房东说将涨房租。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，房东涨房租是有道理的，因为市政府增税，用在了城市的公共服务、道路维修、供水系统、城市活动等方面，任何市民 – 无论是租客还是房东- 都是受益者，既然是受益者，当然也有交钱的义务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，虽然房东有权增加租金，但房客也有拒绝的权利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果房东和房客不能达成协议，则要提交给魁北克省房管局Régie du Logement 进行裁决。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada