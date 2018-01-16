正在争取最低工资15元的安省能从阿尔伯塔和西雅图借鉴什么

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 16 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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新年伊始，安大略省的最低工资由原来的每小时11.6加元调涨到14加元，上涨了21%。两年内的涨幅达到了30%。而省政府的目标是在2019年1月1日再调升到15加元。

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一些企业为了抵消工资上涨带来的成本上升，采取了一些措施。如咖啡连锁店蒂姆•霍顿（Tim Hortons）的一些加盟商削减了员工的福利，如取消带薪的工间休息或小费等。而这引起了雇员的不满。他们举行抗议活动，并要求将最低工资提高到每小时15加元。

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因最低工资调涨引起争论和劳工抗议的事以前在艾伯塔省和美国的西雅图都发生过。他们的经验显示，这只是一种短期的反弹，企业会很快调整来适应它。当然西雅图的灵活策略也值得参考。它是采用分层制度，小企业可以比大企业多调整几年。

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经济学家们对基本工资大幅度上涨带来的经济后果则有不同看法。

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华盛顿大学去年发布的一项研究显示，西雅图的工资上涨后，低收入者的工作时间被压缩，低薪工人的实际收入每月反而减少了125美元。但也有经济学家质疑这一研究，他们认为是经济复苏导致更多的工人从事高薪工作，而低收入者工时减少。

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加州大学伯克利分校的报告则发现最低工资每上涨10％，整个行业的工资上涨约1％，对就业没有明显影响。

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在加拿大的阿尔伯塔省，公司企业2017年通过调整来应对最低工资从上一年的12.20加元提高到13.6加元，今年则进一步增加到15元。

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卡尔加里冰淇淋供应商Fiasco Gelato的首席执行官詹姆斯•伯特彻尔（James Boettcher）表示，优秀的企业总能找到方法来应对时薪上涨的挑战。但他认为，政府应考虑为打工的学生设立一个合适的标准，以鼓励企业雇用他们。

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卡尔加里米纳斯巴西牛排餐厅的老板卡罗丽娜·洛佩兹（Carolina Lopez）最初在全省最低工资上调后，开始收取4％的“小企业支持费”，结果有较强的反弹。于是她改为提高菜单价格。她还说感到了“原材料和菜点质量下降”。

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她对安大略省的企业主说：“办法总是有的。但也受到限制。所以这不是一件容易的事情。”

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