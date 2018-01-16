魁省省长：纪念清真寺枪击受害者不应政治化

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据加拿大广播公司记者Benjamin Shingler报道，魁北克省自由党政府省长Philippe Couillard表示，他会参加一月底纪念去年魁北克清真寺枪击惨案受害者的活动，但不想把这个活动搞成反对伊斯兰恐惧症的活动日；因为魁北克省已经有了“国际消除种族歧视日”。

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上个星期魁北克省议会的两个主要反对党魁北克党和魁北克前途联盟党都明确表示反对加拿大穆斯林理事会National Council of Canadian Muslims提出的建议，用把1月29日定为魁北克反对伊斯兰恐惧症活动日的方式纪念2017年1月29日魁北克市清真寺发生的枪杀6位穆斯林男子、打伤19人的惨案。

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加拿大穆斯林理事会还要求加拿大联邦政府总理特鲁多把1月29日定为加拿大反对伊斯兰恐惧症活动日；特鲁多的自由党政府目前在这个问题上还没有明确其立场。

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涉嫌制造去年魁北克市清真寺枪杀事件的青年男子Alexandre Bissonnette将在3月份出庭受审。

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