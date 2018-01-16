来加拿大申请避难的人急需冬装

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今年恐怖的严寒并没有阻挡住一些人非法跨越边境、前往加拿大申请避难的步伐，加拿大有关当局说，目前迫切需要大衣、手套、帽子等来帮助这些人度过冬季。

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在魁北克省，负责在初期安置难民申请者的机构 PRAIDA 和慈善组织 – 救世军（ Salvation Army ）正在呼吁魁北克人翻翻自己家的衣橱，把不需要的的冬季服装捐献出来。

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PRAIDA 组织的一位负责人 Francine Dupuis 周二 （1月16日）表示，四分之三的寻求庇护者来自非洲，他们大多数没有钱，买不起昂贵的冬装。

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上述团体还表示，目前对男装的需求尤其高。

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慈善机构说人们可以把衣服等物品送到蒙特利尔市和魁北克市的救世军旧货店（点击地址）。

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从去年8月开始人数有所下降

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© Graham Hughes/Canadian Press

加拿大联邦政府12月份提供的数据显示，去年11月份有 1623 人从加美边境处越境，10月份是1890 人。

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这个数字在 8月份为 5000 多人，之后开始下降，

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加拿大广播公司报道说，加拿大官员从去年夏季开始前往美国进行宣传说明，打消有关加拿大庇护制度的 “神话” 传言，现在看来这些努力正在取得效果。

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（RCI with CBC）

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