多伦多父亲接5岁女孩放学，被一辆溜坡的车夹在自家车中间，女孩死亡

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星期二，多伦多北约克郊区的一个临时悼念活动仍在继续，人们来这里放下绒毛玩具和花束，悼念星期一被两辆车夹在中间死亡的一位5岁女孩。

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事件发生在Downsview地区的圣•拉斐尔（St. Raphael）天主教小学外的Ianhall街上。星期一下午3点左右，小女孩的父亲开车来接女儿放学。他把车停在学校外路边专门为接送孩子用的路段。而就在这位父亲领着女儿准备开车门上车的时候，拐弯处另一辆SUV越野车从坡上溜了下来，撞上了父亲和女孩, 把他们挤在了两辆车之间。而溜坡的车里没有任何人。

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© CBC

小女孩在被救急车送到医院后死亡，42岁的父亲也受了伤，但没有生命危险。

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另一位学生的家长Marianne Melo © CBC

当时赶到现场处理此事故的警官克林特•斯蒂比（Clint Stibbe）说，他们现在只了解到溜坡的车也是属于接孩子放学的另一位家长。他们正在调查那辆“现代”车从坡上溜下来的原因。但现在还不清楚是车本身的机械问题还是驾车者停车时没有正确操作。希望能有当时在现场的人提供更详细的情况。

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玛丽安娜•米洛（Marianne Melo）11岁的儿子也在该校上学，当她听到被挤压的女孩已经死亡的消息后，忍不住流出了眼泪。她说，这件事真令人伤心。我相信此事件的双方都在经历痛苦的时刻。看来我们今后要更加小心。

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教育局在星期二派心理辅导员到圣•拉斐尔小学，就此事故对孩子们进行心理辅导。学校委员会说，小女孩的同学和老师正计划设立一个纪念她的纪念桌。

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