阿尔伯达省商界对 2018年充满信心

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阿尔伯塔省是加拿大的能源大省，石油价格的下跌对阿省经济造成严重打击，不过，这种情况正在好转，根据一项最新调查，阿省在重新拾起经济信心。

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这项调查是由加拿大商业发展银行（Business Development Bank of Canada）进行的，调查表明，阿尔伯塔省商界的乐观情绪在不断上升。

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有68%的企业主预计2018年自己公司的经营收入将会增加，阿省的经济信心达到3年以来的最高峰。

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调查报告说，该省的公司企业都在筹划今年要对公司业务增加投资，并要招聘更多的人手。

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© Evelyne Asselin/CBC

增加投资：阿尔伯塔仅次于BC

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在全加拿大范围内进行的这一调查显示，阿尔伯塔省的中小型企业平均计划今年增加投资 12%，投资增幅在加拿大排名第二，仅位于 BC 省之后，BC的预计投资增幅为 17%。

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加拿大商业发展银行的首席经济学家 Pierre Cléroux 表示，增加投资，主要是因为阿尔伯塔省商界对经济恢复了信心，对该省来说，2017年是不错的一年，是经济复苏之年，因此人们更有信心 。

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相比之下，萨斯喀彻温省的企业界似乎就不那么有信心，萨省中小企业的总体投资预计不增反降，2018 年会减少 26%。

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增聘员工

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© Aaron Lynett/Canadian Press

既然预计营业额将在 2018 年增加，阿尔伯塔省的公司也打算雇用更多的人。

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根据上述调查，加拿大公司企业的大部分投资将投在所谓的无形资产，如培训、知识产权、研究和开发等等，但在阿尔伯塔省，35% 的中小型企业（SME）表示计划在2018年招聘更多的员工。

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今年1月初，BMO 的报告称，阿尔伯塔省的就业率已经反弹至油价暴跌前的水平。

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加拿大商业发展银行的首席经济学家 Pierre Cléroux 表示，随着经济复苏，阿省公司企业增聘员工，该省的失业率将进一步下跌。

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他说，企业在人力资源上进行投资，这就创造了就业机会，特别是中期的就业机会，这对刺激经济有好处。

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（RCI with CBC）

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