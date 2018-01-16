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20国外长在温哥华讨论解决朝鲜核危机的可能性

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 16 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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来自20个国家的外长今天在温哥华开会讨论如何促进和平解决朝鲜核危机。

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加拿大外交部长克里斯蒂亚·弗里兰德（Chrystia Freeland）和美国国务卿雷克斯•蒂勒森（Rex Tillerson）共同主持为期一天的会议。

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加拿大政府人士透露，此次会议将主要讨论在朝鲜局势瞬息万变的形势下，有哪些备选的解决方案，并淡化 “我的核按钮比你的核按钮更大”的说法，防止危机升级。

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会议在上午11点30分开始。两位主持人和韩国外长康京和、日本外相河野太郎先后发言。

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加拿大外长Chrystia Freeland和韩国外长康京和

韩国外长说，这次会议对解决朝鲜危机是建设性的，具有积极的推动作用。

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会议表示欢迎最近朝鲜提出参加平昌冬奥会的姿态，但日本外长警告说，不要因此就放松对朝鲜的制裁，“那是天真的想法”。

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加拿大外长在会议前就表示：“加拿大准备尽一切可能为和平的外交解决方案而努力”。 但并不反对针对朝鲜的制裁。弗里兰德在会议的发言中说，朝鲜继续发展核武器将带来更多的制裁和朝鲜半岛的更加不稳定“。

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在会议期间，代表们也会审查当目前的制裁措施，并讨论如何确保正确执行，包括美国国务院官员提到的，是否拦截进出北韩的船只。美国国务卿在会上说，“对朝鲜的施压将会继续，直到朝鲜最后作出停止发展核武器的决定”。

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加拿大外长和美国国务卿Rex Tillerson © Canadian Press/Jonathan Hayward

中国和俄罗斯这两个重要的朝鲜邻国没有参加此次会议。他们对朝鲜危机由各自的想法。

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俄罗斯外长拉夫罗夫星期一在新闻发布会上说：“我们公开表示过，认为这次会议是有害的。”

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中国则说，参加会议的都是朝鲜战争期间支持韩国的盟国，这是“冷战思维”。

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总理贾斯汀·特鲁多在俄罗斯表示抵制这次会议后表示，中俄两国将是实现朝鲜半岛和平的不可分割的一部分。他在接受加拿大媒体采访时说：“总是会有不同的场地和不同的组合，我认为采取多种方法比只选择一种更好” 。

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他还承认，任何成功的解决办法最终都需要包括中国和俄罗斯，他们都可称之为“重要伙伴”，以解决目前世界上对和平最大的威胁之一。

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会议的共同主持人将在晚上八点峰会结束后召开新闻发布会并回答记者提问。

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