如何选择最佳时间？科学解说其中秘诀

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一天中什么时间去医院最合适？何时公布坏消息？什么时间最适合处理邮箱里的电子邮件？加拿大广播公司著名科技记者，主持人鲍勃·麦克唐纳在最近一期节目中采访了作家丹尼·平克，听听平克在他的新书《选择最佳时间的科学秘诀》中是怎样解答的。

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丹尼·平克指出，大多数人的一天可分为三个时间段，呈U型：早上是高峰期，精力最充沛；接下来的下午时间是人的认知能力最低落阶段；紧接着是下午晚些时候和傍晚，是恢复阶段，是人们创造力的最佳时段。

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少数人属于夜猫子型的，他们的三个时间段则正好颠倒。

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平安度过下午认知低潮期的最佳方式是短暂休息数次，停下手头的工作休息10分钟会有助提高工作效果，而休息的方式是动优于静，去大自然中最合适，如果时间不够没法走出办公楼，那也应尽量伸伸胳膊腿，走动一下。

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至于开头三个问题的答案：如果你预约去医院，最佳的时间段是上午，统计显示，下午医院事故率大大高于上午；坏消息要在好消息之前公布，因为人们心理上更倾向先苦后甜；下午任知低潮期，脑子不够好使时比较适合处理事务性的工作，比如电子邮件。

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