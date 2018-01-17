母乳喂养：不仅对孩子好，对妈妈也极有利

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众所周知，进行母乳喂养对母亲和婴儿都有很多好处。

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儿科医生说，在孩子出生后的头 6 个月进行纯母乳喂养，可以帮助婴儿预防腹泻和肺炎，并降低婴儿感染、过敏和发生猝死综合征的风险。

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与此同时，有越来越多的证据表明，母乳喂养孩子，也可以降低母亲患乳腺癌和卵巢癌的风险。

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不过，根据一个新的研究，母乳喂养还有另一大好处，能帮助母亲预防另外一种慢性病。

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加拿大广播公司报道说，这个星期， 医学杂志 “JAMA Internal Medicine” 发表了一个研究 – The Kaiser Permanente research，美国的这项进行了 30 年的研究表明，进行母乳喂养 6个月以上，可以大大降低女性患 2 型糖尿病的机率。

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© CBC

研究发现，与没有进行过母乳喂养的妇女相比，进行过母乳喂养低于 6 个月的妇女，患2型糖尿病的风险可降低 25%。

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而进行母乳喂养超过 6个月的妇女，患 2 型糖尿病的风险可降低 47%。

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研究报告的主要作者 Erica Gunderson 说，研究人员发现母乳喂养的持续时间和降低糖尿病风险之间有很强的关联。

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他们发现随着母乳喂养时间的延长，糖尿病的发病率呈下降趋势。

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（RCI with CBC）

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