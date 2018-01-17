加拿大第一位少数族裔联邦政党领袖公布订婚消息

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加拿大联邦新民主党领袖贾格米特·辛格（Jagmeet Singh）星期二向公众拉开了他的爱情帷幕，让公众分享他订婚的消息。

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辛格今年38岁，6年前开始被选为安大略省议会的议员。去年秋天在全国新民主党大会上被选为新民主党领袖。辛格是印度裔，因此成为加拿大联邦政党中第一位少数族裔领袖。

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© Canadian Press / Frank Gunn

星期二晚上的订婚仪式在离省议会不远的一家素食餐厅举办，女友是27岁的时装设计师和企业家格克兰·考尔·赛德胡（Gurkiran Kaur Sidhu）。这家餐厅也是他们第一次约会的地方。

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在聚会上，辛格当着十几位朋友和家人的面，向考尔求婚，并把订婚戒指戴在女友手上。

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辛格直到一个月前还拒绝对外确认他的恋爱关系。但昨天的聚会邀请了几家媒体的记者参加，包括CBC。

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当辛格和考尔到达时，出席聚会的亲朋好友欢呼起来。后来辛格从他的上衣口袋里掏出一枚戒指，单膝跪下，向女友考尔求婚。

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随后，俩人走到人群中致谢。考尔兴奋得高举起一只手喊道，“各位朋友，我订婚了！”

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辛格对记者说，希望加拿大人分享这个好消息。他说：“我非常高兴能够迈出这一步， 今后会与我的伴侣共同生活， 创造未来。”

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