加拿大央行把基准利率提升到 1.25%, 但警告围绕 NAFTA 的不稳定性

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加拿大央行星期三（1月17日）上调基准利率，从 1% 上调至1.25%，这是自2016年夏季以来央行第三次上调基准利率。

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加拿大央行 – 加拿大银行行长斯蒂芬·波洛兹 （Stephen Poloz）和银行高级副行长卡罗琳·A·威尔金斯 （Carolyn A. Wilkins）一起举行新闻发布会，宣布了上述消息。

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© PC / Justin Tang

副行长威尔金斯对作出提升利率的决定进行了解释。

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她说，加拿大的经济活动正在往接近其发展潜力的方向走，通货膨胀率接近 2%， 这是央行的通胀目标，在这种背景下，我们决定提升基准利率。

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经济发展超过预期

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最近几个月的统计数据显示，加拿大的国内生产总值在增长，就业市场健康，加拿大失业率降到多年来的最低点，因此在星期三之前，专家们普遍预期央行会提高利率。

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卡罗琳·威尔金斯在新闻发布会上表示，从去年10月份到现在，根据我们所收到数据，总体的经济发展比预期的强，全球经济在继续加强，预计发达经济体的增长将高于世界银行去年10月份作出的预测。

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她接着说，加拿大也提高了对美国经济发展的预测，美国的经济增长势头有增无减，近期的税收政策变化将会进一步推动，这些因素都促进了加拿大国内的经济增长。

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加拿大经济前景

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© Chris Wattie/Reuters

加拿大银行估计 2017年加拿大的经济增长率为 3%，对于今后两年，央行的预测也更加乐观。

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央行副行长卡罗琳·威尔金斯表示，加拿大的经济发展率预计短期内将在2.5%，之后下降。

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具体来说，加拿大央行预计2018年的国内生产总值增长率将为2.2%，2019年放缓到1.6%。

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央行原来的预测是 2018年增长 2.1%，2019年增长 1.5%。

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加拿大人债务重

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央行提升基准利率，加拿大的商业银行将很快跟风。

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这意味着加拿大人贷款将要支付更多的利息，而存钱则可以获得更多的收入。

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不过，专家们普遍认为银行不会急剧上调利率。

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外汇交易公司Cambridge Global Payments驻多伦多的市场策略师卡尔·沙漠塔（Karl Schamotta）说，银行面临着棘手的平衡决定，必须提高利率以抵御潜在的通货膨胀问题，减缓家庭债务的增长，同时维持现有的资产价格，避免消费紧缩，从而影响经济。

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多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）的经济学家迪纳·伊格纳托维奇（Dina Ignjatovic）表示， 银行必须小心谨慎，小心提息速度，以免影响经济。

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对于负债累累的加拿大人来说，即使是小小的加息也会让很多人头痛。

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围绕 NAFTA的不稳定

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© CBC

与此同时，加拿大银行承认，北美自由贸易协定 NAFTA 给经济前景带来不稳定性。

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前不久有报道说，加拿大政府正在为美国退出北美自由贸易协定做应对准备。

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北美自由贸易协定的不确定性是目前笼罩加拿大经济的一道巨大黑云，因为若美国退出，则将对加拿大出口造成很大打击。

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(RCI with CBC )

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