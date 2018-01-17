Stephen Poloz
Photo Credit: Bloomberg

加拿大央行把基准利率提升到 1.25%, 但警告围绕 NAFTA 的不稳定性

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 17 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大央行星期三（1月17日）上调基准利率，从 1% 上调至1.25%，这是自2016年夏季以来央行第三次上调基准利率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大央行 – 加拿大银行行长斯蒂芬·波洛兹 （Stephen Poloz）和银行高级副行长卡罗琳·A·威尔金斯 （Carolyn A. Wilkins）一起举行新闻发布会，宣布了上述消息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© PC/Justin Tang

副行长威尔金斯对作出提升利率的决定进行了解释。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她说，加拿大的经济活动正在往接近其发展潜力的方向走，通货膨胀率接近  2%， 这是央行的通胀目标，在这种背景下，我们决定提升基准利率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

经济发展超过预期

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近几个月的统计数据显示，加拿大的国内生产总值在增长，就业市场健康，加拿大失业率降到多年来的最低点，因此在星期三之前，专家们普遍预期央行会提高利率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡罗琳·威尔金斯在新闻发布会上表示，从去年10月份到现在，根据我们所收到数据，总体的经济发展比预期的强，全球经济在继续加强，预计发达经济体的增长将高于世界银行去年10月份作出的预测。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她接着说，加拿大也提高了对美国经济发展的预测，美国的经济增长势头有增无减，近期的税收政策变化将会进一步推动，这些因素都促进了加拿大国内的经济增长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大经济前景

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Chris Wattie/Reuters

加拿大银行估计 2017年加拿大的经济增长率为 3%，对于今后两年，央行的预测也更加乐观。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

央行副行长卡罗琳·威尔金斯表示，加拿大的经济发展率预计短期内将在2.5%，之后下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

具体来说，加拿大央行预计2018年的国内生产总值增长率将为2.2%，2019年放缓到1.6%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

央行原来的预测是 2018年增长 2.1%，2019年增长 1.5%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

加拿大人债务重

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

央行提升基准利率，加拿大的商业银行将很快跟风。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这意味着加拿大人贷款将要支付更多的利息，而存钱则可以获得更多的收入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，专家们普遍认为银行不会急剧上调利率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

外汇交易公司Cambridge Global Payments驻多伦多的市场策略师卡尔·沙漠塔（Karl Schamotta）说，银行面临着棘手的平衡决定，必须提高利率以抵御潜在的通货膨胀问题，减缓家庭债务的增长，同时维持现有的资产价格，避免消费紧缩，从而影响经济。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）的经济学家迪纳·伊格纳托维奇（Dina Ignjatovic）表示， 银行必须小心谨慎，小心提息速度，以免影响经济。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于负债累累的加拿大人来说，即使是小小的加息也会让很多人头痛。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

围绕 NAFTA的不稳定

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
© CBC

与此同时，加拿大银行承认，北美自由贸易协定 NAFTA 给经济前景带来不稳定性。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

前不久有报道说，加拿大政府正在为美国退出北美自由贸易协定做应对准备。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

北美自由贸易协定的不确定性是目前笼罩加拿大经济的一道巨大黑云，因为若美国退出，则将对加拿大出口造成很大打击。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

(RCI with CBC )

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

L’emprise de la civilisation numérique sur l’humain selon Jean-Paul Lafrance

RCI | English

MeToo motivates more money for women in Canada

RCI | Español

La evaluación cognitiva que pasó Donald Trump fue concebida en Montreal

العربية | RCI

الأونروا وتحديات الاستمرار بعد تجميد واشنطن نصف مساهمتها

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志