加拿大人为债务发愁，每月付完账单口袋里还剩600多加元

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益普索（Ipsos）的一项调查显示，加拿大人越来越担心自己的个人债务，要是利率上升，会有更多的人为支付每月账单头疼。

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在这一调查中，超过三分之一的受访者表示，每个月底他们在付完账单后已经没有多少余钱。

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调查显示，去年加拿大央行两次加息，都令许多家庭感到不安。

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就在上周，加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）、多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）和加拿大帝国商业银行（CIBC）都提高了 5 年期抵押贷款利率。

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© Nathan Denette/Canadian Press

上述调查还发现：

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每个月在交完各种账单后，加拿大人平均还剩下的可支配金额为 631 加元，比9月份的平均额又少了15%；

近一半的人认为在未来12个月内，如果自己不接着借债，将无法支付所有的生活开支；

近 40% 的人对自己借了那么多的债感到后悔。

加拿大最大的破产公司 MNP Ltd. 的总裁 Grant Bazian 表示，这一调查的结果凸显了加拿大人在经济上的脆弱程度，哪怕是小幅加息也会导致加拿大人在财务上的焦虑不断升级。

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（RCI with CBC）

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