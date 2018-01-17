还有更倒霉的窃贼吗，下雪天偷扬雪机恰好被警察撞到

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加通社的报道说，周一夜间在安大略省汉密尔顿市，警方逮捕了一名偷盗别人家吹雪机的男子。

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当天晚上，正下着小雪。一名警官开始着警车在汉密尔顿东区巡逻。 大概在晚上十一点半左右时， 巡逻到Roxborough大道和渥太华街地区。警察看到一个男人透着一台“看起来还很新的扬雪机”。

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警察当时就感到有些蹊跷，好在当时的雪地上正好留下了男子拖着扬雪机走过来的轨迹， 警察于是循着轨迹查看是从哪拖出来的，雪地上的轨迹将警察引到了附近一家住户后院的棚屋里。

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警察立即回头追上拖着扬雪机的人，逮捕了这名三十五岁的男子。

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警局随后发布的新闻稿说：“吹雪机随后已经归还给主人，使他可以继续对付今年超多的降雪了。而偷扬雪机的人将受到盗窃及藏有赃物的指控”。

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当时巡逻的警察说，当时的雪下的不够大，所以雪地上留下的轨迹还将很清晰。

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加拿大东部今年的降雪又多又厚，扬雪机非常畅销，一般价格都要在千元左右。

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