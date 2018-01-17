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星期三，比特币价格暴跌至1万美元以下，比其高峰价格下跌了50%。

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位于卢森堡的比特币交易平台Bitstamp的比特币价格跌至$9,315美元，是自去年11月以来最低水平。

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比特币价格去年12月时创其历史新高，突破2万美元，一年中价格上升了近2000%。

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其他数字货币目前也同样处于暴跌趋势：全球第二大数字货币Ethereum从昨天以来已经下跌了29% （据CoinMarketCap消息）；全球第三大数字货币Ripple在过去24小时中已经下跌了35%。

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比特币价格此前也经历过大幅下跌，在2011年，比特币在5个月中价格下跌了94%，上一次比特币价格暴跌50%是在2014年11月到2015年1月间。

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近来多个国家对数字货币监管不断紧缩，这被认为是数字货币全线暴跌的导火索。

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尽管许多观察家指出目前的比特币暴跌显示数字货币泡沫已经开始破灭，但也有观察家说各国完善数字货币管理机制是受欢迎的，价格大幅波动也是意料之中的。

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