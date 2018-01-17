为什么你的出生年份可能显示你更有可能死于流感

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一项新的研究指出，出生于大型流感爆发年份的人在其未来生活中死于大型流感的可能性高于那些出生于没有大型流感发生年份的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大麦克马斯特大学和蒙特利尔大学的研究显示，1957年大型流感H2N2流感（也称亚洲流感）在全球许多地区爆发蔓延，而1957年出生的人中，他们在2009年H1N1型猪流感和2013年及2014年再次发生的H1N1型流感中的死亡率高于其他年份出生的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而这并不是第一次发生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一由麦克马斯特大学 马修·米勒教授主持的研究发现，1890年(该年度有大型流感发生) 出生的人在1918年爆发的西班牙流感中死亡率高于其他人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人们以往认为如果感染过某种流感病毒，即使未来爆发的流感不是一样的病毒，人们对未来流感的抵抗力依旧会有所增加，但这一研究显示感染过不同的流感病毒反而增加了未来感染其它流感病毒的机会，这是以往研究中没有涉及到的。米勒教授说这一研究将会有助于应对未来的大型流感，其中之一是指导儿童接受流感疫苗，以预防感染。通常大型流感发生的间隔年大约在25年。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有专家认为，这一研究在流感研究领域提出了一个很关键的问题，接下来还有许多研究要做。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这一研究发表在今天出刊的美国微生物学会杂志《mBio》上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada