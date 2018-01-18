特鲁多执政头一年中政府高管奖金大涨

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加拿大广播公司获悉，2015-16年度中政府高级雇员的政绩奖金增幅比普通公务员工资按通胀比率上调标准高出1倍还多。

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2015-16年度是目前媒体可以查询到的最近年份，政府部门高管的的奖金开支从前一年度的7千2百60万加元（72.6 million）增加到7千5百万加元（75 million），增幅为3.2%，这比政府和公务员工会谈判达成的工资涨幅1.25%的比例高出约1.5倍。

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加拿大公务员联合会主席罗宾·本森女士说，他们希望政府给高管的奖金额度别和发给普通公务员的工资涨幅太不成比例了。本森要求政府对此作出解释。

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2015年政府高管的基础工资在$106,900 – $202,500加元之间，政府副部长的工资在$192,600 – 326,500加元之间。

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加拿大的政府部长是隶属执政党的政客，他们因执政党胜败而更换，而副部长是政府高管，他们主持各部门事务，不受执政党更迭影响。

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资料显示，这一年度中，移民和难民部的高管人数从11人上升到15人，高管奖金支出增加了22%；加拿大学习和公共服务部，国防部等的高管奖金支出增幅为14%。也有一些部门发放的高管奖金有所下降，比如加拿大北方经济发展署，奖金发放比前一年下降27%；官方语言委员会下降了20%；公共健康署下降了17%。

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一些部门的官员说，各个部门高管奖金支出上升或下降取决于高管人数增减，在高管较少的部门，高管人数增加或减少体现在奖金统计数据上的波动就会是10位数的。

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此外，目前获悉的资料显示，56个部和局署机构中有9个没有支出高管奖金。

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国库委员会主席布莱森的办公室拒绝对政府高管奖金上涨作出评论，指出奖金发放属于各部门副部长和枢密院的权限范围。

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RCI with CBC

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