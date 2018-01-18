谎称被亚裔追着剪头巾的穆斯林女孩家人向公众道歉

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

上个星期多伦多一名11岁的女孩谎称有一位亚裔男拿着剪刀追着她，要剪她的包头巾，掀起轩然大波。但后被警方查证根本就没有发生过，又引起舆论的反弹。很多人对此表示不理解，也有人认为女孩及其家长应该澄清此事，并向社会道歉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克清真寺枪击案现场 © AFP/Getty Images / Alice Chiche

现在，女孩的家庭向媒体发布了一份声明，就因此事给加拿大人造成的“伤痛和愤怒”表示道歉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

女孩的家属在声明中说，此事件对他们来讲也是“非常痛苦的经历”。他们最初也认为孩子讲的事是真的，愤怒之余担心会有别人也可能会受到类似的伤害，就在接受了媒体采访。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此外，虽然此事没有真实发生，令人们松了一口气，但并不意味着“反穆斯林”的现象不存在，最明显的是去年这个时候在魁北克城发生的清真寺枪击案。因此加拿大需要反思和不断努力以防止类似的事真的发生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada