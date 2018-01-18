魁北克省5月1日起最低时薪提到12 加元

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从今年 5 月 1 日起，加拿大魁北克省的最低工资标准将提高 75 加分，为每小时 12 加元。

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魁省劳动部长维恩（Dominique Vien）在一份声明中说，最低时薪的增长将改善低收入工人的生活质量，刺激大家工作，增加可支配收入，有助于降低贫困率。

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有小费雇员的最低工资标准也增加了35 加分，5月1日起将为每小时 9.80 加元。

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根据政府的计算，提高最低时薪意味着领最低工资的人，每年的可支配收入将会增加 462 到 979 加元，因工作时数而异。

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全国第三

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魁北克省政府表示，全省约有 35.2万名雇员将从中受益。

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劳动部长维恩还说，魁北克省的良好经济表现使我们能够大幅提高最低工资标准。

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在涨到 12 加元/小时后，魁省的最低工资标准将在全国排名第3，仅次于安大略省（14加元/小时）和阿尔伯塔省 （13.6加元/小时）。

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加拿大广播公司就此采访了一些路人，行人们都表示，这是好事情，生活费用在涨，工人们的工资应该提高，支持给雇员涨工资。

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中小企业担心

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但中小企业纷纷表示担心，因为运作成本将增加。

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魁北克省餐馆协会的一位发言人说，，餐馆业在交掉所有税后的净利润率是 2.7%，就是说，一个营业额达到 100万加元的餐馆，最后只剩下净利润 2.7万加元。

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蒙特利尔市皇家山区的一个卖热狗的餐馆有 20来名员工，现在老板说，有可能要裁点人，才能吸收成本的升高。

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在蒙特利尔的一个食品超市，业主表示不会裁减员工，但将提升食品的价格。

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他说，这是我看到的唯一选择，没有其他的路可走，而且大家都是这样做。

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加拿大独立商业联合会（CFIB）认为，魁北克的最低工资增长对中小型企业来说太多了。

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联合会发言人马丁·赫伯特（Martine Hébert）表示，提升最低工资，可能导致雇主削减其他地方的开支来吸收额外的成本。雇主可以缩减雇用人员、提价或者减少现有雇员的工作时间，类似于安大略省在增加工资后发生的情况。

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她在一份声明中说，说到底，难道低收入工作者真的能成为赢家吗？

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魁北克雇主理事会（CPQ）也认为，最低工资的涨幅比通货膨胀和生活成本的上涨要高得多，对于那些利润率很低的公司来说，维持运作会更加困难。

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工会呼吁 15加元/小时

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但魁北克省的工会组织纷纷叫好，而且认为涨得还不够。

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魁北克劳工联合会 FTQ 的主席丹尼尔·博易（Daniel Boyer）表示，工会要求最低工资标准尽快达到每小时 15 加元。

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他说，有研究告诉我们，2018年，在魁北克省，要想维持正常的生活， 最低时薪应该是 15加元一小时。

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（RCI with CBC）

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