渥太华丽都运河世界最大天然冰场今天重新开放

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加拿大首都渥太华的里丽都运河滑冰场星期四重新全程开放。

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丽都运河滑冰场是世界上最大的冰场， 全长7.8公里。

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丽都运河在安大略省是唯一被联合国教科文组织命名为世界文化遗产的，冰场也被吉尼斯世界纪录评为世界最大的天然冰场。

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48年来，每年平均有上百万人来这里滑冰。平均每天有2万人。

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通常，丽都运河的冰场是每年的1月上旬开放， 直到2月底或3月初，视气候情况而定。

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今年本来冰场已经在1月初开放了，可上星期由于气温反常达到零上而且还下雨， 所以暂时关闭了几天。

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