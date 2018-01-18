加警官以轻松视频警告孩子们不要参与吃洗衣丸的恶作剧

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爱德华王子岛一位警察叔叔星期三成了社交媒体上的“网红”， 因为他试图以轻松的方式制止目前在北美青少年中流行的一种危险的游戏。

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这位在肯辛顿警局服务的警官名叫罗布·哈特伦（Robb Hartlen）。他针对最近在脸书上流行的年轻人“挑战吞食洗衣丸”（ Tide pod challenge）的恶作剧直播了一段视频，告诉他们这种恶作剧的危险。

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最近流行的“吞食洗衣丸”挑战是把装洗衣液的五颜六色的塑料荚放进嘴里，用牙咬破后咽到肚子里。吞食者把过程中的各种表情录成视频发到社交媒体上。由于咽下洗涤液可能导致呛到、腹泻和呕吐，如果呛到肺里还可能造成长期的呼吸困难，仅在加拿大和美国，这一恶作剧就已导致40多人住进医院接受治疗。

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哈特伦坐在警车的驾驶员位置侃侃而谈。他说，连6岁的孩子都知道那东西是不能放进嘴里的。如果你热衷于参加网络上的挑战游戏，那也应该参加对健康有益的，比如去年的“冰桶挑战”。

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哈特伦还说，任何人如果看到有人要吃“洗衣丸”时，都应毫不迟疑地阻止，“并给他们一个桔子取而代之”。

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哈特伦警官七分钟的视频是坐在他的巡逻警车中直播的，但他显然是有备而来。因为他边讲还边从旁边的座位上拿出各种实物来展示。他提醒孩子们香蕉和蒂姆·霍顿咖啡店卖的甜面球时可以吃的，但装洗衣液的塑料丸和装甜面球的纸盒子都是不能吃的。

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