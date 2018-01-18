欲速而不达的加拿大移民部：配偶团聚申请的处理错误增加

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府在2016年底宣布要把申请配偶团聚移民的等待时间从两年缩短到一年。当时的移民部长、现任加拿大驻华大使麦卡伦（John McCallum）在宣布这个好消息时还特意强调，移民部不会因此忽略安全审查，也不会放松对假结婚的警惕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是据CBC记者Ashley Burke报道，一年多以后，出现的问题倒不是更多的恐怖分子或假配偶蒙混过关，而是被移民部错误地退回的申请增加了。一些申请人向加拿大专业移民顾问协会抱怨说，移民部把他们提交的申请打回来，理由是附寄的文件不全，完全没有看见那份文件明明就在其中。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

亚历山德拉.迪肯森（Alexandra Dickenson）去年年初寄出申请后两次被错误地退回，现在一年已经过去。移民部长的承诺对这位来自瑞典的妻子来说已经成了空话，而且到底何时能办成，现在也是未知数。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

亚历山德拉2011年和加拿大职业冰球运动员卢.迪肯森（Lou Dickenson）结婚，有两个孩子。迪肯森曾为不同欧洲国家的冰球队效力，但是退役后决定回家乡定居。一家四口在2016年9月搬到了渥太华。这里离迪肯森的出生地不远。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

亚历山德拉和两个在国外出生的孩子都需要申请永久居留权。他们请了律师帮助填表和准备所需材料，并在2017年1月寄出了申请。两个孩子的申请表和附寄材料都没有问题。但是亚历山德拉的申请被退回来两次。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

明明在里面的材料硬说没看见

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

其中一次，经手官员在所附的信里说，她的申请被退回，是因为附寄材料里缺了出生证和护照照片。但是负责准备和邮寄材料的律师托宾（Kristen Dunbar Tobin）却大呼冤枉，因为她确实寄了亚历山德拉的出生证和护照照片。证据是，它们好好地在退回来的材料里放着呢。亚历山德拉怀疑负责审理她的申请的官员根本没有把所有材料从头看到尾。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自从2016年底移民部宣布缩短审理时间以来，托宾所在的律师事务所已经好多次碰到这种事了。有时候退回来的材料还会少掉几份 — 她每次为客户寄出申请材料之前都会全部复印。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

托宾说，以前不是这样的。移民部缩短等待时间本来是为了让加拿大人和他们的外国配偶团聚更快、更容易。但是现在反而更困难了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

作为游客入境的亚历山德拉在加拿大只能住半年。申请被第二次退回时，她的居留期限也到了。更令她烦恼的是没有正式身份就不能工作。而没有工作，她认为，你就不知道自己的未来到底是什么样子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在律师为她提出投诉之后，移民部终于在两个月前发给她工作签证。但是永久居留权仍然不知道什么时候能够获批。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为什么不改成网上申请呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不排除有些被退回的申请确实是漏交了材料。但是加拿大专业移民顾问协会负责人杰德（Dory Jade）说，他从两年前就开始建议移民部为配偶团聚移民设立网上申请的系统。这样申请人如果没有按要求上传所有的文件，就无法点“提交”键。 这样不就一目了然了吗？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大移民部在回应CBC记者的采访要求时表示，近期内没有接受网上申请配偶团聚移民的计划，但是在去年对所需材料一览表和相关指南加以完善后，申请材料不齐的情况已经减少了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, Ashley Burke，Kathleen Harris）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada