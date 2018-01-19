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为啥落基山脉的灰熊不怕火车了

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 19 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大落基山脉的班芙自然公园、路易斯湖、哥伦比亚冰川等地区风景壮丽秀美、还有不少野生动物，这些吸引着众多的国际和国内游客。

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洛矶山脉的灰熊

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野生动物中的灰熊现在却面临数量不断减少的问题，加拿大的研究人员在寻找造成这个问题的原因和解决办法。

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加拿大广播公司记者 Carolyn Dunn报道说，加拿大太平洋铁路公司的一列货运火车在班芙自然公园附近的山区行驶，火车头的大灯照射到前面弯道上似乎有一头动物；再近一些可以看清那是一头灰熊。面对快速驶来的庞然大物火车，这头灰熊只有不超过两秒的时间滚离铁道。

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野生动物撞上火车那是很难活下来的。

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火车

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在过去17年里，已经又17头灰熊在班芙自然保护公园和Yoho自然保护公园之间的铁路路段上被火车撞死。

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但问题是，在2000年之前火车铁路运输已经在落基山脉运行了一百多年，几乎没有发生什么灰熊跑到铁路上被驶来的火车撞死的事情。

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那么是什么导致现在落基山脉的灰熊喜欢跑道火车轨道上来了呢？

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加拿大阿尔伯塔大学的生物专家Colleen Cassady St. Clair 牵头的课题组就这个问题进行了为期5年的研究。

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Cassady St. Clair指出，灰熊是加拿大落基山脉自然保护公园野生动物中的标志性动物，而横跨落基山脉的铁路运输是加拿大建国的经济基石之一；在落基山脉灰熊数量不断减少的情况下，如何保护灰熊不被火车伤害对许多加拿大人来说是非常重要的。

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预警

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工程专业博士生 Jonathan Backs 在班芙自然保护公园距 Five Mile Bridge 铁路桥附近一百多米的铁轨下部安装了一个砖头大小的电子示警装置。这个靠电池工作的电子预警装置会在探测到火车正在驶来的情况下提前30秒钟发出动物比较敏感的噪音和闪光信号，促使灰熊等野生动物逃离轨道。

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从安装在附近树上的摄像机拍下的镜头来看，这一火车预警系统是很有效的；灰熊和麋鹿等动物被预警系统发出的闪光和噪音提醒后，有足够的时间离开轨道。

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加拿大太平洋铁路公司也采取了用吸力谷物回收车收集散落在铁轨附近的谷物、砍掉靠近铁轨的蓝莓树丛等措施，以避免找食物的灰熊过于靠近铁轨。

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目前班芙自然保护公园中的灰熊大约有60头，阿尔伯塔省山区灰熊数量在7百头左右。

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收听

变化

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那么，为什么灰熊被火车撞死只是最近十几年时间才发生的事情呢？

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研究人员采用多种手段分析灰熊在什么情况下会到铁路附近活动，比如在一些灰熊脖子上安装无线电卫星定位项圈来分析什么样的灰熊喜欢到铁路附近活动，研究灰熊留在铁路附近的粪便、毛发等来确定是铁轨附近散落的谷物还是铁轨附近小动物尸体在吸引灰熊。

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这样的研究分析得出的结论是，灰熊并不像原来以为的那样是奔着货运火车散落下来的谷物而前往铁轨附近的。21头脖子上安了卫星定位无线电项圈的灰熊中只有4头把在铁轨附近的时间至少五分之一用在寻找散落在地上的谷物；而且这些灰熊基本上是还未成年的小熊，它们的捕猎能力还较差。

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更多的灰熊来到铁轨附近是为了寻找被火车撞死的梅花鹿、麋鹿和驼鹿的尸体。研究人员认为，班芙自然公园附近扩建的高速公路和越来越多的游客给灰熊的捕食环境造成了负面影响，地球升温也给灰熊的冬眠生物钟带来干扰；但最主要的原因是喜欢吃麋鹿的狼群在落基山脉地区发展壮大，结果是灰熊找不到足够的肉食来果腹，它们只好来铁路附近碰碰运气、希望能找到被火车撞死的大、小动物的尸体来饱餐一顿。

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