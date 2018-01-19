育空地区冬季为道森市铺造冰桥，代替夏天的轮渡

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加拿大育空地区的道森市目前正努力在河上铺一座冰桥，以方便住在育空河西面的市民过河进城。

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道森市西区每天约有200名居民要到河对岸的市内来，夏天是乘轮渡，冬天则要绕道很远的桥上过河，那需要开车15公里。如果若能从冰上过来，只需要10分钟。

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© AP Photo / Eric Engman

因此，冬季有很多人尝试用各种办法从冰上过河，有借助滑雪板的，有乘狗拉雪橇的，也有开雪地摩托的，甚至也有胆大开车的。但当河面上的冰冻得不够厚时，就会出危险。

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从去年开始，市政府尝试着用最原始的方法，冬季在河面的冰上铺一条路。实际上就是不断地往冰面上泼水，让冰面冻得更结实。

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上个月，育空地区政府决定今年还要铺设冰桥。目前已经开始在冰面上喷洒冰水。

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政府说预计冰桥应该在几周内可以使用。

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阿拉斯加的冰桥 © AP Photo / Mark Thiessen

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