加广中文台周末网络广播节目

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听众朋友你好，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报道。

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本周报道精选

可怜！这些老人被垄断公司玩的团团转（方华）

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加拿大人总是抱怨加拿大三大手机服务公司收费高而服务质量差的问题，加拿大广播公司记者的最新报道又揭露了Rogers手机服务公司要客户服务部门的员工采用各种手段向顾客强迫推销高收费服务项目的问题。

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据加拿大广播公司英语电视台Go Public节目组记者Erica Johnson报道，十几位Rogers客服部门的工作人员在接受加拿大广播公司记者采访或者是通过电子邮件回答问题时表示，Rogers公司管理人员不断向他们施加压力，要他们每接一个客户电话都要向顾客推销其还没有订购的产品和服务，即便对那些不懂、也不使用那些新潮产品和服务的老年客户也要施展强力推销手段。

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加拿大央行把基准利率提升到 1.25%, 但警告围绕 NAFTA 的不稳定性（赵黎）

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加拿大央行星期三（1月17日）上调基准利率，从 1% 上调至1.25%，这是自2016年夏季以来央行第三次上调基准利率。加拿大央行 – 加拿大银行行长斯蒂芬·波洛兹 （Stephen Poloz）和银行高级副行长卡罗琳·A·威尔金斯 （Carolyn A. Wilkins）一起举行新闻发布会，宣布了上述消息。副行长威尔金斯说，加拿大的经济活动正在往接近其发展潜力的方向走，通货膨胀率接近 2%， 这是央行的通胀目标，在这种背景下，我们决定提升基准利率。

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比特币正火爆，背后的技术区块链是什么？（沈二）

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比特币是现在最热门的话题，它曾经高达2万美元/每比特币的交易价格和过山车似的涨跌着实让人们兴奋，但其带给我们最重要的技术革命是背后的“区块链”技术。

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为啥落基山脉的灰熊不怕火车了（方华）

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加拿大落基山脉的班芙自然公园、路易斯湖、哥伦比亚冰川等地区风景壮丽秀美、还有不少野生动物，这些吸引着众多的国际和国内游客。野生动物中的灰熊现在却面临数量不断减少的问题，加拿大的研究人员在寻找造成这个问题的原因和解决办法。

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在过去17年里，已经又17头灰熊在班芙自然保护公园和Yoho自然保护公园之间的铁路路段上被火车撞死。但问题是，在2000年之前火车铁路运输已经在落基山脉运行了一百多年，几乎没有发生什么灰熊跑到铁路上被驶来的火车撞死的事情。那么是什么导致现在落基山脉的灰熊喜欢跑道火车轨道上来了呢？

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魁北克省5月1日起最低时薪提到12 加元（赵黎）

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从今年 5 月 1 日起，加拿大魁北克省的最低工资标准将提高 75 加分，为每小时 12 加元。

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魁省劳动部长维恩（Dominique Vien）在一份声明中说，最低时薪的增长将改善低收入工人的生活质量，刺激大家工作，增加可支配收入，有助于降低贫困率。有小费雇员的最低工资标准也增加了35 加分，5月1日起将为每小时 9.80 加元。根据政府的计算，提高最低时薪意味着领最低工资的人，每年的可支配收入将会增加 462 到 979 加元，因工作时数而异。

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一周图片报道

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