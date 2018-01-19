温哥华水族馆将不再继续引进鲸鱼和海豚

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温哥华水族馆 The Vancouver Aquarium 终于决定不再为保留鲸鱼和海豚项目而抗争，说围绕着这个问题的激烈辩论已经开始妨碍工作。

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水族馆的首席执行官约翰·南丁格尔（John Nightingale）告诉加拿大广播公司，当然，鲸鱼和海豚是吸引观光客的重要因素，但我们不得不面对现实，近来当地社区、政治家、甚至律师都卷进来的有关这一问题的激烈辩论正在影响我们的工作。

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去年春天，温哥华公园委员会 Vancouver Park Board 投票决定阻止水族馆引进新的鲸鱼和海豚，说水族馆把鲸鱼和海豚“关起来”不人道，当时水族馆CEO 南丁格尔坚决反对这一决定，并说要为“反抗这一禁令斗争到底”。

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在经过数月的大量辩论后，南丁格尔决定不再继续争下去。

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他补充说，但水族馆将继续拯救搁浅和被困住的鲸鱼和海豚。

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（RCI with CBC）

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