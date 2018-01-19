渥太华的抗议活动呼吁不要给核电财团颁发10年的执照

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期四， 一些关注核安全的团体和个人在渥太华举行请愿活动，呼吁政府不要给运作核电站的财团颁发10年的运营许可证。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2014年，联邦政府授权私营财团加拿大核能实验室（Canadian Nuclear Laboratories）接管安大略省查克河核电站的运营，同时也负责核研究、核废料处理等方面的事务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当时由加拿大核安全委员会颁发的运营许可证期限是5年，到3月31日到期。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CNL财团在去年底开始申请更新运营执照，并希望将授权期限从5年延长到10年，以便于公司可以制定更长远的战略，包括对老旧基础设施的翻修和技术设备的现代化，在查克河沿岸建立一个永久性的核废料处理场。公司还在网站上公布了申请文件，并欢迎社会有关方面参与意见。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大核安全委员会将于1月23日至25日在安大略省彭布罗克（Pembroke）举行公开听证会，审议CNL的执照。来自加拿大全国的数十个代表已经登记出席和在听证会上发言。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在会议就要开始前，加拿大一些核科学专家、原住民领袖，环保主义者联合起来，共同提出了反对的意见。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位前原子能科学家已经提交了自己的意见，他写道：“如果核安全委员会决定授予CNL 10年的许可证，那将是不安全和欠考虑的。因为现在CNL财团的管理层很不稳定，缺乏关键法规和国际标准的知识，也缺少公开和透明的公众参与”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

琳恩·琼斯（Lynn Jones）在公共卫生领域工作多年，将作为一个公民联盟的代表，在下周出席听证会。她说：“我和很多人一样关注核废料的处理。我们提出的88项干预措施中有三分之二涉及10年执照，我们担心会“减少了监督”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曾在政府研究部门工作的科学家奥利·亨德里克森（Ole Hendrickson）表示，她担心政府批准10年执照后，接下来就会批准在离查克河不远的地方开辟核废料场。而核废料中含有重金属、汞、铅、砷等多种放射性和有毒化学物质，今后清理不仅要花巨资，而且需要几十年的时间。她希望政府充分考虑对核废料的监管。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但CNL财团的总裁马克·莱辛斯基（Mark Lesinski）回应说，在他看到的提交上来的意见书中，有一些“误解”。“安全和环境是我们的首要任务，我们的10年计划中都提出了改善措施”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada