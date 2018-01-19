卡尔加里的投资者：从投资石油转为投资大麻

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 19 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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尼古拉斯·科森蒂诺 （Nicholas Cosentino）是加拿大卡尔加里市的一位投资者，最近两年，他改变了投资方向，从投资石油转为投资大麻行业。

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加拿大广播公司的 Reid Southwick 报道说，，科森蒂诺在对自己的投资组合进行了考虑后，采取了果断行动：他卖掉了自己持有的所有石油和天然气的股票，转为购买大麻公司的股票。

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科森蒂诺说，我的大部分石油和天然气股份不是亏损、停滞，就是只有很小涨幅，而在过去两年中，我持有的大麻股票翻了一倍、三倍，甚至四倍。

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尼古拉斯·科森蒂诺 （Nicholas Cosentino）

大麻股票涨涨涨

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象科森蒂诺这样的投资者还有很多，在石油领域低迷之后，投资者们对油田的兴趣普遍下降。

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马丁•佩尔蒂耶（Martin Pelletier）是卡尔加里市的一位投资分析师，他表示，现在还很难估计有多少投资资金从油田转移到了大麻行业。

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他说，之前，进行投机性风险投资的投资者都会选择石油天然气公司，这些公司确实提供了一些巨大的回报，但现在已经是今非昔比。

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对于这些投资者来说，其他高风险投资，比如大麻，就变得非常有吸引力。

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马丁•佩尔蒂耶说，去年能源股的表现显然没有大麻股的好。

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他说，在股市上，总是会有某些领域能给投资者带来极具刺激的欢欣，目前在加拿大，能给投资者带来这种刺激的就是大麻行业。

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自去年秋季以来，加拿大大麻股票指数大幅上涨 (The Marijuana Index)

自去年 9 月初以来，一些大麻股的股价已经翻了4倍，而且，这并不是由于公司的财务表现而飞涨。

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麦基里研究资本（Mackie Research Capital）公司的分析师格雷格·麦克利什（McLeish）说，加拿大各省政府纷纷批准休闲性大麻的销售计划，投资者认为加拿大能够在今年夏天实现大麻合法化，股市信心上升。

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其他因素包括无论是投资机构还是投资个人，很多人都担心 “错过大麻热”，因此纷纷开始把钱投入大麻业，从而也帮助提振了大麻股。

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充满风险

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不过，麦克利什说，这个行业也是充满了风险。

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他说，大麻生产企业能否达到以前从未有过的的生产目标？合法出售大麻的零售价是否能竞争地过黑市？这些都是未知数。

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他认为，现在不少投资者都低估了风险，大麻股市存在着 “绿色泡沫”。

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不过，格雷格·麦克利什同时表示，虽然大麻行业不是所有公司都能成功，但他相信许多公司会蓬勃发展，特别是他们的业务将向全球扩展。

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（CBC News)

凭直觉走

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至于卡尔加里市的投资者尼古拉斯·科森蒂诺，他表示，他知道有风险，但没关系，他并不担心，与石油和天然气领域相比，他相信大麻行业会给他的投资带来更多收益。

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尽管现在石油的价格在回升，但科森蒂诺说，他不会改变决定，将继续把赌注押在大麻公司上。

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他说，这是一个初出茅庐的行业，现在还处于起步阶段，有的时候你必须跟着自己的直觉走。

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收听

（RCI with Reid Southwick/CBC）

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