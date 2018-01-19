Tim Hortons 一业主告诉员工: 不高兴就找省长去

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在加拿大安大略省的 Whitby 镇，咖啡连锁蒂姆·霍顿（Tim Hortons）的一个特许经营店的业主在给员工的通知中，把削减员工福利与最低工资上涨挂钩。

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这个通知说，员工们要是不喜欢因最低工资上涨而造成的变化，可以直接去和省长凯瑟琳·温恩（ Kathleen Wynne）联系，并告诉省长你不会在2018年6月的安大略省选中投自由党的票。

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透露这个信息的员工要求加拿大广播公司不要公布自己的名字或工作地点，这位员工说，这个通知是在去年11月份发出的，今年1月1日起，安大略省把最低工资从每小时 11.6加元提升到14加元。

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该员工表示，业主削减了给员工的福利待遇，包括带薪休息时间和工作时提供的免费热饮，并减少了医疗福利。

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安大略省已经有十几家蒂姆·霍顿的工作人员告诉加拿大广播公司，他们的业主都进行了类似削减，以抵消最低工资上涨的成本。

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加拿大广播公司给Whitby镇上述蒂姆·霍顿店的业主打电话，但业主拒绝发表评论

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（RCI with CBC）

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