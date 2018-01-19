加拿大部长的官方推特账号背后的管理成本

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从去年8月中旬到现在，加拿大卫生部长珀蒂帕-泰勒（Ginette Petitpas Taylor）的官方推特账号发布了250条推文。但是管理这个账号需要相当于一个半人的工作量，有时候还需要加班。如果按照加拿大议会预算官办公室公布的2012年联邦公务员工资标准计算的话，这意味着这个推特账号每年需要10万加元的人工（包含加班费）。

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CBC记者Dean Beeby通过加拿大信息公开法查到的卫生部内部文件显示，部长官方账号的管理人员要负责策划，撰写，翻译，上传推文和视频；评估，监管和建议回帖。

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当然，他们还要想办法增加关注者。从总理特鲁多到部长，他们的私人推特账号的关注者通常都比官方账号多。珀蒂帕-泰勒自己的推特账号有将近六千关注者，是她的部长官方账号的两倍。

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一位卫生部发言人解释说，该部选择了一种“低成本”管理方式，即使用现有人力（避免另外雇人），并尽量在正常工作时间内（避免加班费）。

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不过这位发言人承认，尽管如此，从去年8月18日开设账号到1月15日，卫生部还是付了大约6500加元的加班费。她没有透露具体管理人员的工资。

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（RCI with CBC， Dean Beeby）

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