司机被判无罪：2013年梅冈蒂克湖油罐车脱轨爆炸案宣判

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2013年7月6日，一列脱轨的油罐车呼啸而来，转瞬间把魁北克省小镇梅冈蒂克湖（Lac- Mégantic）的市中心夷为平地，47人丧生。包括司机在内的三名员工被指控过失犯罪。星期五（1月19日）下午，陪审团做出了他们无罪的裁决。

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他们三人当时都是MMA铁路运输公司的雇员。其中53岁的Jean Demaître是发生事故当晚的值班经理，59岁的Richard Labrie是交通管制员，56岁的Tom Harding是脱轨油罐车的司机。

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此案去年9月在魁省高等法院正式开庭审理。法庭辩论的焦点在于司机Harding等人当晚所为是否属于玩忽职守。控辩双方的证人中都有许多专家。在听完所有的证词、交叉盘问和陈述后，由八男四女组成的陪审团从上周四（1月11日）开始退庭商议。这个阶段进行了八天之久，意味着今天的无罪裁定经过激辩。

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事故发生当晚，Harding把列车开到离梅冈蒂克湖13公里的调车场后便去附近的旅馆休息了。此地是他次日和另一个司机的交接班处。他离开后不久，机车起火。消防队员灭火时关掉机车引擎，导致气闸失灵。他们离开后不到一个小时，带有73个高压油罐的列车便顺坡而下，冲向梅冈蒂克湖。

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（RCI with CBC and Radio-Canada）

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