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一提起婚礼，人们往往首先想到的是灿烂的阳光、碧蓝的海水、白色的沙滩… 的确，不少加拿大人喜欢选择加勒比国家举办婚礼。

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不过，冬季同样可以创造神奇的气氛，给新婚夫妇留下难忘的记忆。

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© Amanda Dinn Photography

加拿大广播公司报道说，冬季婚礼正在变得越来越时尚，而大西洋沿岸的纽芬兰省是非常受欢迎的一个婚礼举办地。

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Alex Stead 是纽芬兰省的一位婚礼摄影师，她在 Facebook 和 Instagram 上拥有数千名粉丝。

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近年来，她已经注意到越来越多的客户在寻找举办冬季婚礼的地方。

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她说，人们在网上看到了冬季浪漫、温馨的婚礼照片，于是也想要同样的感觉，过去 5 年来，冬季婚礼绝对是一种趋势。

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飘着雪花的仙境

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© Alex Stead Photography

希拉里·巴特勒（Hilary Butler）是一位新娘，她在纽芬兰省举办了一场冬季婚礼。

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巴特勒说，如果把夏季和冬季相比，她更喜欢冬季，她选择了今年的跨年夜举办婚礼。

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她说，真是太神奇了，我们结婚的那天，白雪轻轻飘落，我们在雪花中走来走去，感觉就像在一个童话故事里。

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她接着说，夏天明亮、有阳光，但冬季才能带给你这种童话仙境般的感觉。

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© Alex Stead Photography

挑战更大

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纽芬兰省的一位婚礼策划人安德里亚·胡塞尔（Andrea Hounsell）说，有一点难以否认，这就是在冬季举办婚礼，要做好应对恶劣天气的各种准备。

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胡塞尔提醒说，纽芬兰省的天气一年四季都是不可预测的，有的时候 7月份能降到 -2摄氏度，冬天却在零上，有的时候会暴风雪交加。人们不但要准备好大衣和应急物品，还要有灵活的时间安排。

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（RCI with CBC ）

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