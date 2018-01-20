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保护鲸鱼难：圣劳伦斯河口1/4轮船超速！

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 20 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在近几个月有至少16头北大西洋露脊鲸被发现在加拿大和美国大西洋近海死亡的情况下，加拿大联邦政府采取了在圣劳伦斯河出海口水域限制轮船航速不得超过10节的措施，但实行的结果是有四分之一的轮船超速行驶，其中包括加拿大海岸警卫队的巡逻舰。

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海岸警卫队巡逻舰也超速/Glenn Payette/CBC

超速行驶

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据加拿大广播公司记者Bobbi-Jean MacKinnon报道，加拿大联邦政府交通部从2017年8月11日开始，限制长度超过20米的大型船只在加拿大大西洋沿岸圣劳伦斯河出海口海域的航速不得超过每小时10节，也就是每小时18.52公里；轮船在这一水域的正常航速是每小时18节。

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长度不超过20米的船只虽然没有被强制性降低航速，但被建议把航行速度降到不超过10节。

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科学家们对近几个月在加拿大和美国海域非正常死亡的北大西洋露脊鲸的解剖显示，这些露脊鲸的死亡原因或者是被轮船撞伤、或者是被渔网缠住身体而死亡。

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Shane Fowler/CBC

保护鲸鱼

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加拿大联邦政府采取轮船限速措施的目的是保护濒临灭绝的北大西洋露脊鲸；这个临时性限速措施实行的时间是几个月，直到露脊鲸离开圣劳伦斯河出海口捕食水域为止。

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国际航运界对加拿大联邦政府在圣劳伦斯河出海口海域限制轮船航速的措施虽然表示理解，但说这个限速措施会对航运界产生负面的影响。

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一些经营圣劳伦斯河与大西洋水域航线的豪华游轮公司表示会在实行限速措施的月份里取消途径圣劳伦斯河出海口水域的航线，因为慢速行驶损失的时间要用在大西洋外海提高航速的措施来弥补、这会导致燃油成本的增加。

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相关报道：限速保护鲸鱼让游轮公司减少在魁北克停留

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加拿大海岸警卫队下属的海运交通和通讯服务局负责对在加拿大圣劳伦斯河出海口海域航行船只的航速进行监控，对时速超过10节的船只实时发出警告。

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收听

处罚

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在加拿大联邦政府轮船限速措施实施后3个星期，加拿大交通部海事安全局统计的数字显示，三个星期中通过圣劳伦斯河出海口海域的370艘轮船中有89艘超速，超速轮船的比例是四分之一。

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加拿大交通部海事安全局的上述报告虽然没有提供超速船只的最高时速是多少的信息，但说绝大多数超速船只的时速比限制时速没有高出太多、而且超速行驶的时间不长。

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有14艘轮船由于违反法规在圣劳伦斯河出海口海域超速行驶而受到罚款处罚，其中11艘轮船超速时的行驶速度在10.5节到13.3节之间。另外3艘轮船的超速行驶速度没有被公布，因为这些轮船的船主仍然在上诉。

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由于超速行驶而受罚的轮船包括豪华游轮、货轮、巨型油轮，还有加拿大海岸警卫队的巡逻舰。

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对于初次超速行驶、时速超过10节但小于14节轮船的罚款是7800加元；对时速超过17节而且是第三次超速、或者是不论超速多少但属于第四次超速船只的罚款是2万5千加元。

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由于冬季北大西洋露脊鲸已经离开了圣劳伦斯河口海域食场，加拿大交通部在一月初取消了限制轮船航速的措施。但交通部表示会在天气转暖后密切关注北大西洋露脊鲸的游弋和捕食海域的变化，在需要时会重新开始实行在圣劳伦斯河出海口海域限制轮船航速的措施。

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