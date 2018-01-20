比特币正火爆，背后的区块链才是改变世界的技术

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 20 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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比特币是现在最热门的话题，它曾经高达2万美元/每比特币的交易价格和过山车似的涨跌着实让人们兴奋，但其带给我们最重要的技术革命是背后的“区块链”技术（据说现在中国连街头的大妈都在谈论“区块链”了）。

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区块链是什么？

简单地说，区块链本质上是一个去中心化的分布式数据库。数据不是存在于某一个交换中心，例如银行或支付宝… 而是分布在网络的各个节点。它是一串使用密码学相关联所产生的数据块，每一个数据块中包含了多次比特币网络交易有效确认的信息。区块链的背后一个最重要的技术保障就是要保证这些数据的安全和可信。

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比特币是一种区块链应用，但区块链的应用要比比特币宽泛得多。

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去中心化

现在的世界实际上是围绕着一个个中心运转的。例如银行是一个金融和货币的中心，而“支付宝”或“Paypal”是交易买卖信息中转的中心。去中心化就是要在不通过这些中心的情况下建立人和人之间重要交易和契约的信任转移。

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去中心化的交易方式要简单很多，你只需要和卖家交换钱和货物，然后双方都声称完成了这笔交易就成功了。而区块链在其中扮演的角色就是保证直接达成的契约准确性和有效性。

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比特币以外的应用

由于区块链的这种去中心特性，使得它在很多需要减少中间环节来使过程更高效的领域有用武之地。这个领域可以是一个特定的行业、社区，也可以是全社会、全球。关键是这个应用得到整个领域的认可和接受。

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现在的应用有国家货币、社区货币以及行业内部的私有链，即内部认可的直接交换系统。

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例如，e-Dinar 是突尼斯共和国政府用区块链技术发行的数字货币。也是第一个国家数字货币。

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值得一提的是，一些非营利组织也在试图使用区块链技术将援助直接分发到受益者手中，而不用经过政府和银行的”雁过拔毛“式克扣。比尔及梅琳达·盖茨基金会的基层项目／Level One Project》旨在利用区块链技术帮助世界各地20亿缺乏银行账户的民众。而联合国世界粮食计划署的《区块建设／Building Blocks》旨在使粮食计划署越来越多的现金扶贫业务更快，更便宜，更安全。

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难度和前景

现在的区块链技术在比特币的带动下，可以说大热起来，但是其真正应用还只是在非常初始的阶段。

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其中的难点包括，社会是否能真正接纳，还包括政府的态度和支持。同时还要看到技术演进途中鱼龙混杂的状态，恶意黑客们也会很愿意在其中试一试身手。

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究其前景，虽然国家和政府在进行某种控制，但看来很难控制这个发展的潮流。到底国家和政府本身也是一种“共识”的产物。国家和政府本身就是区块链技术想要绕开的中心之一。加上区块链技术本身的分布式，非集中分布可以说只要得到社会/使用者的认可，是否需要国家和政府背书并不重要。

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区块链可能帮助解决最主要的问题是围绕着“信用”这个现代商业世界最重要的运行要素。一旦这个“信用”的问题在没有中心，即大机构的参与下得到解决，网络先驱的“去中心化”梦想，一个公平且自由的世界会初见曙光。

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