提高加拿大人海外购物免税额是好事吗？

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据加拿大广播公司和加拿大新闻社的分别报道，加拿大零售理事会Retail Council of Canada发出警告说，如果联邦政府提高加拿大人海外购物进口加拿大商品的免税额度，则加拿大经济会损失成千上万个工作岗位和上百亿加元的产值。

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从20到800加元

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加拿大零售理事会出资赞助、由 PwC 咨询公司进行的研究显示，如果加拿大联邦政府接受美国国会一些议员提出的把个人进口商品免税额度猛升到8百加元的要求，则加拿大经济每年遭受的损失会是非常明显和巨大的。

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加拿大零售理事会副主席Karl Littler强调说，提高加拿大人海外购物的免税额度不但会减少加拿大零售行业的销售额、减少加拿大的国民生产总值、减少就业岗位，而且会减少政府的税收收入。

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PwC 咨询公司的上述研究显示，如果把加拿大人海外购物的最低免税额度从目前的20加元提高到800加元，则加拿大的零售额会减少243亿加元；但由于消费者从邻国美国等国家购买便宜商品等于增加了消费者的可支配收入，所以这在很大程度上减轻了对加拿大经济的冲击；但即便如此，加拿大的 GDP 到2020年仍然会损失120亿加元、并会损失30万个就业岗位、加拿大政府损失的税收收入会达到109亿加元。

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专家看法不一

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不过，加拿大非政府研究机构 C.D. Howe Institute 2016年发表的研究报告显示，提高加拿大人海外购物的免税额不会给加拿大政府的税收收入带来什么损失。

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PwC 咨询公司的研究还显示，加拿大零售业销售额减少、就业机会减少主要的受害者是那些低收入雇员，而受益于海外购物免税额提高所带来的购物开支减少好处的主要是那些购买力较高的加拿大人口群体。

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加拿大零售商叫苦

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加拿大零售理事会副主席 Karl Littler 指出，加拿大零售业的盈利空间本来就已经低于美国同行，所以难以承受大幅度提高海外购物免税额度这样措施会带来的冲击；提高加拿大人海外购物免税额度主要会让美国的 eBay 和Amazon 这样的电商巨头受益；他对加拿大联邦政府拒绝接受美国在修改北美大陆三国自由贸易协议谈判中提出要提高加拿大人海外购物免税额度要求的立场表示赞赏。

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George Mason University 研究员 Christine McDaniel 是 C.D. Howe Institute 2016年研究报告的作者之一，她还没有看到 PwC 咨询公司的上述研究报告，但认为即便是该研究报告的结论是正确的，比如说加拿大经济会损失30万个就业岗位，那也只占加拿大就业人口的0.1%，而且与加拿大消费者在美国购物能节省的25%的开支相比，对加拿大经济所带来的整体影响也应该是正面的。

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Christine McDaniel指出，上个世纪90年代北美大陆三国自由贸易协议签订时还没有网上购物这一说，现在网上购物已经成了消费者购物的一个主要渠道，提高加拿大人海外购物免税额度不但是与时俱进、也是势在必行的事情。

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RCI with CBC

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