非法移民来去都要加拿大纳税人买单

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非法移民进入加拿大后不但需要加拿大政府负责安置、在等待难民审批过程中由政府提供生活费；而且在难民申请被加拿大难民审批委员会拒绝后，其被遣送回国的费用往往也要加拿大政府承担，也就是纳税人买单。

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据加拿大广播公司记者Kathleen Harris 报道，2017年只有不到一半被遣返离开加拿大的外国人是自掏腰包离开加拿大回国的。

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根据加拿大边境服务局CBSA 提供给加拿大广播公司的数据，2017年需要被遣返离开加拿大的外国人一共是8200人，他们中有3639人按照遣返令的要求自付旅费离开加拿大，其余的4千5百多人却要由执法人员押送、或者要由加拿大政府出钱支付旅费才离开加拿大的。

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加拿大Queen’s University 法律专家Sharry Aiken指出，许多接到遣返令的外国人是由于没有钱才滞留加拿大的；加拿大应该像一些欧洲国家那样提供返国补助金帮助那些申请难民被拒签的外国人返回其原籍国。

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加拿大边境服务局在2012年曾经进行过为接到遣返令的外国人提供补助金的试点项目，但随后的审计显示这个试点项目没有产生什么效果。

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加拿大边境服务局的数字显示，派专人押解的强迫遣返费用平均是1万5千加元，而没有人押解的遣返费用平均是1千5百加元。

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