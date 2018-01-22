两位乳腺癌女性遭遇不同只因一加一美

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加拿大人常爱半开玩笑的说，美国与加拿大的主要区别是美国人人有枪、而加拿大是人人有公费医疗。

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但这让不少加拿大人自豪的区别却并不总是现实。

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据加拿大广播公司记者Michelle Ghoussoub 报道，42岁的Karen McLaren 是加拿大公民，38岁的Ashley McDonald拥有美国和加拿大的双重国籍，她们俩人小时候在加拿大不列颠哥伦比亚省的同一所中学上学，后来在同一家餐馆一块打工，成年后两人又都被诊断出乳腺癌，在经过了乳房切除手术和化疗后几年她们又都出现癌细胞转移到身体其他部位的问题。

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由于有美国公民身份、又在美国一家航空公司工作，Ashley McDonald工作单位的医疗保险给她报销购买抗癌药物Ibrance的费用，而这个抗癌药物让她体内癌细胞消失、身体也恢复了活力。

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而加拿大公民Karen McLaren 虽然有公费医疗保险，但抗癌药物 Ibrance 却不在不列颠哥伦比亚省政府负担的免费药物之列，结果是她的身体状况每况愈下。她的癌症专科医师2017年底告诉她应该准备度面对死亡，因为医生对她的癌症已经没有其他的应对办法；医生告诉她虽然可以尝试用抗癌药物Ibrance，但这种药很贵，每三个星期的疗程要8千加元，而且公费医疗不包。

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加拿大卫生部在2016年就批准了抗癌药物Ibrance在加拿大临床使用，但是否把这种药纳入公费医疗由各个省自行决定。

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不列颠哥伦比亚省和一些加拿大省份正在积极考虑是否把抗癌药物Ibrance纳入公费医疗范畴。

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不过Karen McLaren 已经没有时间等待BC省政府的决定，她在1月中旬凑够了8千加元购买了第一个疗程的抗癌药物Ibrance。

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