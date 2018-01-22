温尼伯的亚兹迪难民男童希望见总理特鲁多

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 22 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大联邦政府总理特鲁多目前正在全国各地巡访，按计划下个月将到曼尼托巴省的省会温尼伯。而就在21日，那里的一个难民男童说希望能见见总理。

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这名男孩是伊拉克北部亚兹迪族人艾玛德·塔莫（Emad M. Tamo），曾被伊斯兰国武装抓走关押了近三年，去年夏天在摩苏尔城解放之后才获得自由，被先期已经来到加拿大的家人接来加拿大。经过一段时间的治疗， 他现在已经恢复健康，但仍在学习英语。

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因此，在星期天亚兹迪人曼尼托巴联合会发布的视频中，13岁的艾玛德并没有说话，而是用手拿着一叠印好字的纸，一张一张地展示。

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上面说到他感谢加拿大对遭到种族主义屠杀的亚兹迪人的救助，并说现在还有很多亚兹迪孤儿仍然被当作人质关押着，希望加拿大能够帮助他们。最后几张纸上则写道，他想分享他的故事。

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“还有像我这样的上千名曾被关押的孩子需要帮助”，

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“尊敬的贾斯汀·特鲁多先生，你能见我吗？”

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曼尼托巴省亚兹迪人联合会主席哈吉·赫索（Hadji Hesso）表示，该组织希望联邦政府能够将更多的亚兹迪难民接到加拿大。因为即使在伊拉克的伊斯兰国武装失败之后，有些儿童得到释放，但没有人能够帮助他们。“很多孩子被释放后流离失所，因为他们的父母和家人要么被杀死了，要么逃跑了，没有人知道他们的家人在哪里”。

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艾玛德的情况就是例证。2014年，他的家乡被伊斯兰国武装占领。由于亚兹迪人是库尔德人中的一个少数族裔，不属于穆斯林，因此受到伊斯兰武装的屠杀，一些年轻女性被抓走当性奴，男孩则被抓去当炮灰。当时艾玛德被抓走，与他的母亲诺法·扎赫拉（Nofa M Zaghla）分离。

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加拿大在国际救助亚兹迪难民中起到带头作用

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加拿大议会从前年7月就一致通过一项动议，认定对亚兹迪人的迫害是种族灭绝，并承诺提供庇护。

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加拿大现任移民部长艾哈迈德·胡森（Ahmed Hussen）自己就是小时候作为索马里难民来到加拿大的。他当时说“这些面临种族屠杀的人需要我们帮助， 他们面临着严重的暴力”。

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加拿大移民部随后派出官员到伊拉克协调接收难民的工作。在2017年2月又制定了到年底接收1,200名亚兹迪难民的目标。

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正是在这一期间，艾玛德的母亲和几名亲戚被加拿大接收为难民，来到加拿大的温尼伯定居。

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扎赫拉来到加拿大后，一直惦记着儿子艾玛德，不知他是否还活着。

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去年夏天驻守在摩苏尔市的伊斯兰武装被击溃，艾玛德被解救出来。后来他的照片出现在社交媒体上。虽然非常瘦弱，满脸灰尘，身上还有枪伤， 但还是被一位亲戚认了出来，于是告诉了扎赫拉。

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扎赫拉求助于曼尼托巴的亚兹迪人联合会，为艾玛德办理难民手续， 在去年8月来到加拿大。他在温尼伯国际机场落地时，他的母亲，兄弟姐妹，叔叔和祖母等在一个单独的房间急切地等待着他。他在失散3年后。重新获得母亲的拥抱和亲吻。

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亚兹迪人联合会主席哈吉·赫索介绍说，艾玛德身上的枪伤仍在治疗中， 但已基本痊愈，现在他在学校上学。他的父亲和另一个弟弟，目前仍然下落不明。

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他说：“加拿大的大门将继续敞开着。在我开来，每次都是救活一条人命。就像艾玛德。这也是为什么我们今天让艾玛德站出来发声”。

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还有几百人将陆续到达

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加拿大移民部长的发言人说，截至2017年12月31日，伊拉克境内遭到伊斯兰国武装迫害的幸存者已有1000多人抵达加拿大，其中81％是亚兹迪人。目前还有几百人已经拿到签证，因伊拉克北部国际机场封闭不得不转往其它机场。这需要额外的文件，过程也得拖延几周时间。预计他们会在2018年初陆续抵达加拿大。

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赫索说，他和一些人， 还有他们的协会，想帮助更多的亚兹迪难民来加拿大。他说：“雅兹迪人希望建立新生活，他们想建立一个家在这里，他们想为这个国家做贡献”。收听

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