阿尔伯塔大学名誉教授Tracey Derwing / CBC

加拿大研究显示外国口音会带来部分听众对讲话者的偏见

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 22 一月, 2018 , 暂无评论 ↓

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根据加拿大2016年的人口普查，全国有近23％人口的母语并不是加拿大的官方语言，所以他们中的很多人可能说话带有口音。

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而最近加拿大的一项调查显示，口音可以引发听者对说话人的各种负面甚至带有偏见的判断，这无关于带口音的讲话者是友善的，懒惰的还是聪明的。这种现象在学生评价老师时最明显。

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加拿大的各个大学的网站上都有专门的网页，学生们可以匿名在上面表达对任课教师的评价。

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在多伦多怀尔逊大学选修中国历史的学生在评价任课教授高云祥（Yunxiang GAO的译音）时，除了提到课业负担、授课风格、还提到很不习惯她的口音。

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高老师的出生地是中国内蒙古，年青时即到美国的大学求学，博士毕业后应聘来加拿大大学任教。

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她说：“学生们并没有当面对我提到口音问题。随着时间的推移，他们会习惯的”。

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从事此项研究的阿尔伯塔大学名誉教授特雷西·德温（Tracey Derwing）说，对那些很少听带口音谈话的人来说，他们往往会更多地关注讲话者的口音，还有人可能会把这等同于没有掌握英语。

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在多伦多密西沙加一个社区服务中心工作的马格达莱纳·迪亚兹（Magdalena Diaz）来自智利，讲英语时带着西班牙语口音。她说她知道自己有口音，曾努力避免说一些口音较浓的词汇。她说：“让我感到不安的是那等于让我把自己与母语文化隔离开”。

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