蒙特利尔银行与中国工商银行签署深化合作备忘录

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加拿大蒙特利尔银行星期一公布了与中国工商银行新签署的扩大合作备忘录的主要内容。

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中国工商银行是中国最大的国有银行，新的合作备忘录显示， 蒙特利尔银行正在扩大在世界第二大经济体的业务范围。

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新协议是在11月份签署的，主要内容是关于两家银行将在资产管理、企业融资和加拿大贸易方面进行合作。中国一直在试图促进外国投资进入其快速发展的金融领域。

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蒙特利尔银行资产管理集团负责人吉利斯·凯莱特（Gilles Ouellette）表示：“我们期待着借助这一备忘录来发掘更多机遇，包括资产管理和其他领域的合作”。他表示，目前正在讨论双方基金交易的可行性。

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蒙特利尔银行的另一位发言人说：“我们与中国工商银行合作的最终目标， 是能为中国的投资者设计适合他们需要的新产品。加拿大银行到目前为止还没有在中国销售投资管理产品”。

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中国政府已经许诺，在控制外资银行活动几十年之后，放宽外资银行的市场准入条件，允许它们与国有银行展开竞争。

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蒙特利尔银行是唯一一家在中国开设了全资子公司的加拿大银行。它从1997年开始与中国工商银行合作，2006年帮助其在加拿大上市并协助其股票的管理。而中国工商银行从2010年开始也陆续在加拿大开设了6家分行。现在蒙特利尔银行希望借助中国工商银行的大型分销网络销售其投资产品。

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投资者对蒙特利尔银行的这一进展表示欢迎， 该行周一上午在多伦多证券交易所（BMO）的股票上涨近1％。

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